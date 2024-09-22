أوكيو للاستكشاف والإنتاج العمانية تطرح ملياري سهم في البورصة

أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج العمانية أنها ستطرح 25% من رأس المال المصدر في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما سيكون أكبر طرح عام أولي في منطقة الخليج هذا العام.

وتشكّل خطط الطرح العام الأولي جزءا من برنامج خصخصة تنفذه مجموعة الطاقة المملوكة للدولة أوكيو، التي تساعد السلطنة على تنويع الاقتصاد وخفض الديون.

وقالت الشركة، في نشرة إصدار اليوم، إن طرح أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي تقدر قيمته بنحو 3.120 مليارات ريال (8.13 مليارات دولار) من المتوقع أن يجمع ما يصل إلى 2.03 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

سعر الطرح

وأضافت أن سعر الاكتتاب لسهم الطرح المُطبق على الفئة الأولى من الطرح يتراوح من 370 بيسة إلى 390 بيسة (دولار واحد)، وسيتم تحديد السعر النهائي بعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، وسيضم الطرح ما مجموعه ملياري سهم.

وذكرت الشركة أنه من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج ببورصة مسقط في 28 أكتوبر/تشرين الأول أو نحو ذلك.

وتسير عُمان، وهي منتج صغير للنفط وليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على خُطا جارتيها السعودية والإمارات لتعزيز برامج الاكتتاب التي تطلقها الدولة، بما في ذلك أصول الطاقة.