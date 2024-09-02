بوتاش التركية وشل البريطانية توقعان اتفاقية غاز طويلة الأجل

ذكرت وزارة الطاقة التركية أن شركة بوتاش للطاقة المملوكة للدولة وشركة النفط البريطانية العملاقة شل ستوقعان اليوم الاثنين اتفاقية طويلة الأجل في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت الوزارة أن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار سيجتمع اليوم في أنقرة مع وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة شل، وسيلقي بيانا عقب الاجتماع إضافة إلى توقيع اتفاقية طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال بين بوتاش وشل.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل إضافية عن الاتفاقية حتى الآن.

ووقعت بوتاش اتفاقية للغاز الطبيعي المسال مدتها 10 سنوات مع شركة إكسون موبيل، مايو/أيار الماضي، لتشتري بموجبها ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا من الشركة الأميركية.

وتعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز المستورد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إذ استوردت العام الماضي 14.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمثل 28.3% من إجمالي استهلاكها البالغ 50.5 مليار متر.

وتتمتع تركيا بمرونة في تلبية جزء كبير من استهلاكها الوطني من خلال استخدام الغاز المسال بدلا من الغاز الذي يأتي عبر الأنابيب إذا دعت الحاجة مع إمكانية تغويز نحو 0.16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا.