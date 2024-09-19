اقتصاد

شبكة مترو باريس تعتزم رفع أسعار التذاكر للسياح

Passengers walk near a metro operated by the Paris transport network RATP inside the Saint-Lazare subway station in Paris on the eve of the third nationwide day of strike and protests against French government's pension reform plan, in France, March 6, 2023. REUTERS/Sarah Meyssonnier
في مقابل رفع أسعار تذاكر السياح ستشهد تذاكر سكان ضواحي باريس انخفاضا كبيرا في الأسعار (رويترز)
19/9/2024-|آخر تحديث: 19/9/202412:45 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تعتزم هيئة النقل الإقليمي لمنطقة باريس الكبرى زيادة أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق ووسائل النقل العامة المحلية على السياح بدءا من أوائل العام المقبل.

وتخطط هيئة النقل لتبسيط هيكل الأسعار، وهذا سيؤدي إلى رفع بعض التذاكر الشائعة بين السياح.

بالمقابل ستشهد تذاكر سكان الضواحي انخفاضا كبيرا في الأسعار، والهدف هو تشجيع هؤلاء السكان على الانتقال من السيارات إلى وسائل النقل العامة، وفقا لما صرحت به رئيسة هيئة النقل لمنطقة باريس الكبرى فاليري بيكريس.

وقالت بيكريس في عدد الثلاثاء من صحيفة "لو باريزيان": "الوحيدون الذين سيدفعون أكثر هم السياح، حيث ستصبح تذاكر المطار وتذكرة باريس.. أغلى".

وسيتم تقديم سعر موحد جديد قدره 13 يوروا (14.46 دولارا) للانتقالات بين المطار ووسط المدينة، سواء بواسطة الحافلة أو المترو.

وفي الوقت الحالي تبلغ تكلفة أرخص خيار 10.30 يوروات.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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