شبكة مترو باريس تعتزم رفع أسعار التذاكر للسياح

تعتزم هيئة النقل الإقليمي لمنطقة باريس الكبرى زيادة أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق ووسائل النقل العامة المحلية على السياح بدءا من أوائل العام المقبل.

وتخطط هيئة النقل لتبسيط هيكل الأسعار، وهذا سيؤدي إلى رفع بعض التذاكر الشائعة بين السياح.

بالمقابل ستشهد تذاكر سكان الضواحي انخفاضا كبيرا في الأسعار، والهدف هو تشجيع هؤلاء السكان على الانتقال من السيارات إلى وسائل النقل العامة، وفقا لما صرحت به رئيسة هيئة النقل لمنطقة باريس الكبرى فاليري بيكريس.

وقالت بيكريس في عدد الثلاثاء من صحيفة "لو باريزيان": "الوحيدون الذين سيدفعون أكثر هم السياح، حيث ستصبح تذاكر المطار وتذكرة باريس.. أغلى".

وسيتم تقديم سعر موحد جديد قدره 13 يوروا (14.46 دولارا) للانتقالات بين المطار ووسط المدينة، سواء بواسطة الحافلة أو المترو.

وفي الوقت الحالي تبلغ تكلفة أرخص خيار 10.30 يوروات.