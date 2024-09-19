قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس إن خطط السعودية لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر منفصلة عن وديعة المملكة في البنك المركزي للبلاد.

وقال مجلس الوزراء المصري يوم الاثنين الماضي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر فيما وصفها بأنها "مرحلة أولى".

ووافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من مشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن للسعودية ودائع طويلة الأجل لدى البنك بقيمة 5.3 مليارات دولار

السندات المصرية

وأظهرت بيانات تريدويب أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفعت اليوم إلى أعلى مستوياتها في عامين، وذلك بعد إعلان مدبولي عن الاستثمارات السعودية.

وكانت السندات المستحقة في 2059 هي أكبر أدوات الدين ارتفاعا، إذ زادت 1.35 سنت لتسجل 77.60 سنتا للدولار.

وكانت سندات مستحقة في آجال أقرب معروضة عند مستويات مرتفعة وصلت إلى 99.52 سنتا.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن للسعودية ودائع طويلة الأجل لدى البنك بقيمة 5.3 مليارات دولار اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقال رئيس الوزراء المصري إن زيارته إلى السعودية خلال الأيام القليلة الماضية شهدت إنهاء مسودة اتفاق حماية الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وتشمل تشجيع دخول المستثمرين إلى مصر ببعض الحوافز الإدارية الإجرائية بتحديد آليات حل نزاعات المستثمرين بسرعة.

وأشار مدبولي إلى أن السعودية تشهد وجود استثمارات مصرية متزايدة، مستشهدا بما قاله وزير الاستثمار السعودية إن أكثر من 5700 شركة مصرية توجد في السعودية بحجم استثمار مقدر خلال السنوات المقبلة يصل إلى 70 مليار ريال (18.65 مليار دولار).

5 مناطق للاستثمار

وبشأن طرح منطقة راس بناس للاستثمار وتوجهات طرح المزيد من المناطق للاستثمار، قال مدبولي إن مصر حددت من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، ومن المستهدف تنمية هذه المناطق على غرار رأس الحكمة.

وبخصوص قطاع الطاقة، قال مدبولي إن حكومته عملت على مدار الفترة الماضية على تأمين احتياجات الدولة لعدم العودة إلى قطع الكهرباء فيما يسمى "تخفيف الأحمال"، مضيفا "لن نقطع الكهرباء مرة أخرى".

وأوضح أن مصر أنفقت أكثر من 2.5 مليار دولار لتجاوز الصيف مع عدم تخفيف الأحمال الكهربائية، مضيفا أن مصر ستضيف 4 غيغاواتات من الطاقة الإنتاجية للكهرباء من الطاقة المتجددة العام المقبل.

كما قال مدبولي إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيعود إلى وضعه قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وذلك قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، في إشارة إلى أن الحكومة تتحرك لتسوية متأخرات عليها مع شركات الإنتاج.

وأرجع مدبولي انخفاض الإنتاج إلى المتأخرات، لكنه لم يذكر حجم المبالغ المستحقة على الحكومة، ولم يكشف عن موعد سدادها.

وكانت مصادر قد قالت لرويترز في مارس/آذار الماضي إن الحكومة خصصت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لمدفوعات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد.