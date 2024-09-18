توقعات بفائض محدود في إنتاج القهوة عالميا والأسعار تواصل الارتفاع

رجّح رابوبنك أن يتحول سوق البن (القهوة) العالمية من التوازن إلى تحقيق فائض بسيط في 2024-2025، لكن اضطرابات الشحن وندرة الحاويات وتأثير قواعد الاتحاد الأوروبي المرتقبة فيما يتعلق بإزالة الغابات ستُبقي على الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وبلغت أسعار العقود الآجلة لبن روبستا أعلى مستوى لها في ما يقرب من 5 سنوات يوم الاثنين، فيما بلغت أسعار العقود الآجلة لبن أرابيكا أعلى مستوى لها في 13 عاما وسط توقعات بطقس سيئ في البرازيل، أكبر منتج لذلك النوع في العالم.

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وتوقع رابوبنك، اليوم، أن يصل إنتاج البن عالميا إلى 174 مليون عبوة في موسم 2024-2025 المقبل، ما يعني الوصول إلى فائض يبلغ 1.3 مليون عبوة فقط، بفضل أرابيكا.

ومع ذلك قال إن الفائض لن يؤثر على الأسعار هذا العام.

وقال في مذكرة "نبقي على نظرة محايدة لمعظم ما تبقى من عام 2024، بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإزالة الغابات، وازدحام الموانئ، وندرة الحاويات، وأزمة البحر الأحمر".

ويهدف قانون الاتحاد الأوروبي المقرر دخوله حيز التنفيذ في نهاية العام إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة استيراد السلع المرتبطة بإزالة الغابات.

ارتفاع الأسعار

يشار إلى أن أسعار القهوة شهدت ارتفاعا ملحوظا مع قلق التجار من تراجع المخزون والجفاف المستمر في البرازيل، أكبر منتج للقهوة في العالم، وفق تقرير لبلومبيرغ صدر الشهر الجاري.

وانخفض مخزون أرابيكا بأكثر من 34 ألف كيس في المستودعات المعتمدة في نيويورك في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، واستمرت مخزونات روبوستا في الانخفاض.

وتؤثر الظروف الجوية الجافة في البرازيل على المحاصيل المستقبلية، حيث من المتوقع أن تبقى درجات الحرارة أعلى من المتوسط حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.