تفجير بيجر حزب الله يزيد إرباك حركة الطيران بالمنطقة

زادت عملية تفجير أجهزة البيجر التي كانت بحوزة عناصر حزب الله اللبناني أمس الثلاثاء من إرباك حركة الطيران في المنطقة، بعد أن اتهم الحزب إسرائيل بالوقوف وراء الموضوع وتوعّد بالرد.

وأعلنت شركتا الطيران الألمانية لوفتهانزا والفرنسية إير فرانس أمس تعليق رحلاتهما إلى كل من تل أبيب وطهران وبيروت حتى 19 سبتمبر/أيلول بشكل مبدئي، في قرار يأتي وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وقالت الشركة الألمانية -في بيان- إنه "بسبب التغيّر الأخير للوضع الأمني قررت مجموعة لوفتهانزا للطيران تعليق كل الرحلات من تل أبيب وطهران وإليهما بمفعول فوري".

وأوضحت أن "هذا الأمر يسري حتى 19 سبتمبر/أيلول ضمنا. وخلال هذه الفترة ستتجنب الخطوط الجوية لمجموعة لوفتهانزا المجال الجوي لإسرائيل وإيران".

وشدّدت لوفتهانزا في بيانها على أنها تراقب الأوضاع من كثب، "وستجري تقييما إضافيا في الأيام المقبلة".

وانفجرت مئات من أجهزة الاتصال في مناطق عدة بلبنان أمس، في حادثة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 أغلبهم من عناصر حزب الله في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وعمدت مجموعة لوفتهانزا التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل الجوية مرارا إلى تعديل جدول رحلاتها في الأشهر الأخيرة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، على غرار شركات طيران أخرى.

ومدّدت لوفتهانزا الأسبوع الماضي تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

بدورها، قالت شركة الطيران الفرنسية إير فرانس -في بيان- إنه "بسبب الوضع الأمني في محطات الوصول، تعلق إير فرانس رحلاتها من باريس-شارل ديغول وبيروت (لبنان) و.. تل أبيب (إسرائيل) حتى 19 سبتمبر/أيلول 2024 ضمنا".

وأضافت أنها "ستقيّم الوضع يوميا" في الشرق الأوسط، مشددة على أن "سلامة المسافرين معنا وطواقمنا هي الأولوية المطلقة".

وكانت إير فرانس قد علقت في السابق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت على وقع تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

تعديلات حركة الطيران

في ما يأتي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من المنطقة وإليها:

الخطوط الجوية الجزائرية : علّقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر.

: علّقت الشركة رحلاتها من لبنان وإليه حتى إشعار آخر. إير بالتيك : قالت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا، عبر البريد الإلكتروني في 16 سبتمبر/أيلول، إنها بدأت في استئناف رحلاتها الجوية بين ريجا وتل أبيب منذ 17 سبتمبر/أيلول.

: قالت الشركة المملوكة لحكومة لاتفيا، عبر البريد الإلكتروني في 16 سبتمبر/أيلول، إنها بدأت في استئناف رحلاتها الجوية بين ريجا وتل أبيب منذ 17 سبتمبر/أيلول. مجموعة إير فرانس-كيه إل إم : قالت إير فرانس في 17 سبتمبر/أيلول إنها ستعلق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب حتى 19 سبتمبر/أيلول.

وألغت كيه.إل.إم رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت وحدة ترانسافيا للطيران المنخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 31 مارس/آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

: قالت إير فرانس في 17 سبتمبر/أيلول إنها ستعلق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب حتى 19 سبتمبر/أيلول. وألغت كيه.إل.إم رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول. وألغت وحدة ترانسافيا للطيران المنخفض التكلفة التابعة للمجموعة الفرنسية الهولندية الرحلات من تل أبيب وإليها حتى 31 مارس/آذار 2025، والرحلات الجوية إلى عمّان وبيروت حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. إير إنديا : علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر.

: علقت شركة الطيران الهندية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى إشعار آخر. كاثي باسيفيك : ألغت الشركة الكائن مقرها في هونغ كونغ جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس/آذار 2025.

: ألغت الشركة الكائن مقرها في هونغ كونغ جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مارس/آذار 2025. دلتا إيرلاينز : أوقفت الشركة الأميركية الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

: أوقفت الشركة الأميركية الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول. إيزي جت : قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران المنخفض التكلفة إن الشركة أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها في أبريل/نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/آذار 2025.

: قال متحدث باسم الشركة البريطانية للطيران المنخفض التكلفة إن الشركة أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها في أبريل/نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/آذار 2025. آي إيه جي : قالت شركة فيولينغ الإسبانية للطيران المنخفض التكلفة المملوكة لآي إيه جي، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير/كانون الثاني 2025. وأضافت الشركة أن الرحلات إلى عمّان ألغيت حتى إشعار آخر.

: قالت شركة فيولينغ الإسبانية للطيران المنخفض التكلفة المملوكة لآي إيه جي، في تعليق عبر البريد الإلكتروني، إنها ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 يناير/كانون الثاني 2025. وأضافت الشركة أن الرحلات إلى عمّان ألغيت حتى إشعار آخر. لوت : قالت شركة الطيران البولندية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني في 10 سبتمبر/أيلول إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر، وإن رحلاتها إلى تل أبيب تعمل الآن بصورة منتظمة.

: قالت شركة الطيران البولندية في تعليق مرسل عبر البريد الإلكتروني في 10 سبتمبر/أيلول إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى إشعار آخر، وإن رحلاتها إلى تل أبيب تعمل الآن بصورة منتظمة. مجموعة لوفتهانزا : قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية في 17 سبتمبر/أيلول إنها علقت جميع الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها وكذلك مع طهران حتى 19 سبتمبر/أيلول.

وكانت لوفتهانزا استأنفت رحلاتها إلى تل أبيب في 5 سبتمبر/أيلول، بينما تظل الرحلات إلى بيروت معلقة حتى 30 من الشهر نفسه.

وقالت الخطوط الجوية السويسرية، وهي أيضا جزء من مجموعة لوفتهانزا، على نحو منفصل، إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

: قالت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية في 17 سبتمبر/أيلول إنها علقت جميع الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها وكذلك مع طهران حتى 19 سبتمبر/أيلول. وكانت لوفتهانزا استأنفت رحلاتها إلى تل أبيب في 5 سبتمبر/أيلول، بينما تظل الرحلات إلى بيروت معلقة حتى 30 من الشهر نفسه. وقالت الخطوط الجوية السويسرية، وهي أيضا جزء من مجموعة لوفتهانزا، على نحو منفصل، إنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول. رايان إير : ألغت رايان إير، أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا، رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول بسبب "قيود تشغيلية".

: ألغت رايان إير، أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا، رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول بسبب "قيود تشغيلية". زوند إير : ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين بريمن وبيروت حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول.

: ألغت الشركة الألمانية جميع رحلاتها بين بريمن وبيروت حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول. صن إكسبرس : علقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر/كانون الأول.

: علقت شركة صن إكسبرس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط التركية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت حتى 17 ديسمبر/كانون الأول. يونايتد إيرلاينز: علقت شركة الطيران التي مقرها شيكاغو رحلاتها إلى تل أبيب في المستقبل المنظور لأسباب أمنية.

تنبيهات المجال اللبناني

نصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني بدءا من 8 أغسطس/آب حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".