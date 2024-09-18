بنوك مركزية خليجية تقتفي أثر الفدرالي الأميركي وتخفض الفائدة

خفض عدد من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي معدلات الفائدة، بعد أن خفض بنك الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) تكلفة الإقراض لأول مرة منذ 2020.

وخفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 55 نقطة أساس، في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية.

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قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية – سبتمبر 2024.#مصرف_قطر_المركزي pic.twitter.com/uLk3ApYWJT — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) September 18, 2024

وجاء في بيان للبنك المركزي القطري نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن:

سعر الفائدة على الإقراض انخفض إلى 5.70%.

وعلى الودائع إلى 5.20%.

وعلى سعر إعادة الشراء إلى 5.45%.

من جانبه، ذكر المصرف المركزي الإماراتي، في بيان، أن البلاد خفضت الفائدة الأساسية المطبقة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس اليوم، من 5.40% إلى 4.90%.

كما قال مصرف البحرين المركزي، في بيان، إنه خفض الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من 6% إلى 5.50%.

من جهته، خفض بنك الكويت المركزي سعر فائدة الخصم 25 نقطة أساس إلى 4% من 4.25%.

بدوره، قال البنك المركزي السعودي، في بيان الأربعاء، إنه قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 50 نقطة أساس إلى 5%.

يشار إلى أن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار الأميركي فيما عدا البنك المركزي الكويتي يعتمد سلة من العملات.