الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الأربعاء، بعدما خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2592.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، قبل أن يتراجع إلى 2566.92 دولارا وقت إعداد هذا التقرير.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2598.60 دولارا عند التسوية.

وبدأ البنك المركزي الأميركي ما يُتوقع أن يكون تيسيرا ثابتا للسياسة النقدية بخفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء.

خفض آخر

ويتوقع صناع السياسات أن تنخفض الفائدة القياسية لبنك الاحتياطي الفدرالي نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025.

وتقلل الفائدة المنخفضة من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا وتؤثر سلبًا على الدولار، ما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وانخفض الدولار بعد قرار المركزي الأميركي 0.5% إلى أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2023 مقابل سلة عملات منافسة، قبل أن يعوّض بعض خسائره.

المعادن الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: