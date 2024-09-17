الدولار يقترب من أدنى مستوى بعام والذهب بأعلى مستوى

واصل الدولار تراجعه ليقترب من أدنى مستوى في عام مع استقرار أسعار الذهب بعد أن سجّلت قمة جديدة أمس الاثنين، وسط ترقب لخفض مرجّح للفائدة الأميركية سيعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) غدا الأربعاء.

وفي تعاملات اليوم الثلاثاء اقترب الدولار من أدنى مستوى له هذا العام عشية البدء المتوقع لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة والتي يراهن المتعاملون في الأسواق على أنها قد تبدأ بخفض كبير لأسعار الفائدة.

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وحوم اليورو حول 1.1123 دولار في التعاملات الآسيوية ليظل قريبا من أعلى مستوى له خلال العام عند 1.1201 دولار.

وارتفع الين إلى مستوى 140 مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة بسبب عطلة أمس الاثنين، ثم تراجع إلى 140.59 مع عودة المتعاملين للعمل في طوكيو.

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، ارتفعت العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الاتحادي لتزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 67% مقابل 30% قبل أسبوع.

وقال محللو ماكواري في مذكرة للعملاء: "بغض النظر عما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، نعتقد أن قرار المجلس سيكون (التيسير النقدي)".

وأضاف المحللون: "سينخفض الدولار أمام العملات الرئيسية في حال الحديث عن تيسير نقدي كبير، حتى مع خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.. أكبر الخسائر، إن حدثت، ستكون على الأرجح مقابل الين".

وأرجعوا ذلك إلى أن "التباين بين توقعات البنوك المركزية سيظل الأكثر وضوحا بين مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان في الوقت الراهن".

ومن المتوقع أن يتمسك بنك اليابان بسياسته يوم الجمعة لكنه أشار إلى رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.

وقاد الجنيه الإسترليني -وهو أفضل عملات "مجموعة العشر" أداء هذا العام- مع ارتفاع 3.9% مقابل الدولار، الصعودَ أمام العملة الأميركية بفضل الدلائل على متانة الاقتصاد البريطاني وثبات التضخم.

وتجاوز الجنيه الإسترليني مستوى 1.32 دولار أمس الاثنين وسجل 1.3203 دولار في التعاملات الآسيوية اليوم، ومن المتوقع أن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة بدون تغيير عند 5% في اجتماعه الخميس المقبل.

والأسواق الصينية مغلقة حتى غد الأربعاء بسبب العطلة، ومع هذا ارتفع اليوان إلى 7.0947 مقابل الدولار في التعاملات خارج البلاد.

واستقر مؤشر الدولار عند 100.64 ليظل قريبا من أدنى مستوى له عام 2024 والذي سجله الشهر الماضي عند 100.51.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في كندا في وقت لاحق من الجلسة، لكن كل الأنظار لا تزال متجهة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء.

الذهب محلقا

وحومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2573.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة هذا التقرير، وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولارا أمس الاثنين.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2600.70 دولار.

وقال ييب جون رونغ خبير الأسواق لدى آي جي: "أسعار الذهب توقفت عن الارتفاع في جلسة اليوم"، وأشار إلى أن ثمة حالة من الترقب بعد مكاسب الآونة الأخيرة التي جاءت مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة بشكل أكبر.

وينصب كل التركيز على اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده المركزي الأميركي.

وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد هي الاستثمار المفضل في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.26% إلى 30.65 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.23% إلى 982.95 دولارا.