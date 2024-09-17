مصارف عالمية تنضم لمشروع عملة رقمية للبنوك المركزية الكبرى

انضم 40 بنكا تجاريا في العالم إلى مشروع تجريبي تتصدره مجموعة السبع مع بنك الاحتياطي الاتحادي بنيويورك وبنوك مركزية رائدة في أوروبا وآسيا، بهدف إنشاء منصة عملة رقمية جديدة مصممة لتسريع وتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

ويشمل المشروع المعروف باسم "أجورا" 7 بنوك مركزية في المجمل، ويهدف إلى معرفة ما إذا كان من الممكن استخدام ما تسمى بالودائع المصرفية "الرمزية"، بالاشتراك مع العملات الرقمية للبنوك المركزية لإنشاء نظام أسرع وأكثر تقدما.

البنوك المشاركة

ويركّز المشروع التجريبي على ما تُعرف بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تُستخدم فقط بين البنوك، ويسعى إلى التغلب على تحديات فروق التوقيت والمتطلبات القانونية واللوائح التنظيمية والفنية.

ومن بين البنوك التجارية المشاركة "جيه بي مورغان" و"إتش إس بي سي" و"يو بي إس" وبنك "ميتسوبيشي يو إف جيه" الياباني، ويقود المشروع بنك التسويات الدولية ومعهد التمويل الدولي.

وسيزيد المشروع أيضا من الانقسامات المتعلقة بتطوير البنوك المركزية لعملات رقمية بين مشروع أجورا، ومشروع آخر يحمل اسم "إم بريدج" أطلق عام 2021 بين البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات، وانضمت إليه السعودية في الآونة الأخيرة.