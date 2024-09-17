اقتصاد|لبنان

قطر تقدم 15 مليون دولار منحة لجيش لبنان

Beirut In Mourning the Day After Deadly Protest Violence
المنحة القطرية بغرض تزويد الجيش اللبناني بالوقود لثلاثة أشهر (غيتي)
17/9/2024

أعلن صندوق قطر للتنمية عن منحة بقيمة 15 مليون دولار لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لـ3 أشهر تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى نهاية العام.

وأوضح الصندوق المملوك للدولة القطرية أن المساعدة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، ودعم استمرارية عملياته الحيوية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على العلاقات الأخوية بين قطر ولبنان، وتعبيرا عن التزام دولة قطر بدعم استقرار لبنان ومؤسساته الوطنية.

ويتوقع أن تسهم هذه المنحة في تخفيف الضغوط على الجيش اللبناني، وتمكينه من مواصلة مهامه الحيوية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ويأتي هذا الدعم، في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية أثرت على مختلف القطاعات.

يذكر أن الصندوق كان قد قدم دعما مماثلا العام الماضي، حيث تم تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار.

المصدر : وكالات

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