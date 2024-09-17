قطر تقدم 15 مليون دولار منحة لجيش لبنان

أعلن صندوق قطر للتنمية عن منحة بقيمة 15 مليون دولار لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لـ3 أشهر تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وحتى نهاية العام.

وأوضح الصندوق المملوك للدولة القطرية أن المساعدة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، ودعم استمرارية عملياته الحيوية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على العلاقات الأخوية بين قطر ولبنان، وتعبيرا عن التزام دولة قطر بدعم استقرار لبنان ومؤسساته الوطنية.

ويتوقع أن تسهم هذه المنحة في تخفيف الضغوط على الجيش اللبناني، وتمكينه من مواصلة مهامه الحيوية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ويأتي هذا الدعم، في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية أثرت على مختلف القطاعات.

يذكر أن الصندوق كان قد قدم دعما مماثلا العام الماضي، حيث تم تزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار.