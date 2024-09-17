يبحث المستثمرون العرب والأجانب فضلا عن الشركات الكبرى في العالم عن مشاريع وشركات ناشئة جديدة تقدم أفكارا إبداعية مبتكرة لاستثمار أموالهم فيها، ويوجد حاليا أكثر من 150 مليون شركة ناشئة في العالم، وتؤسس 50 مليون شركة ناشئة جديدة كل عام.

وهذا يعني أنه في المتوسط ​​يعلن عن إطلاق 137 ألف شركة ناشئة كل يوم بالعالم، ومع ذلك، فإن 10% فقط من هذه الشركات يمكنها الاستمرار على المدى الطويل.

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وتبحث هذه الشركات الناشئة عن مستثمرين لدعمها وتمويلها مقابل حصة من أسهم الشركة وأرباحها المستقبلية المتوقعة. ووصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الشركات الناشئة 1.3 تريليون دولار في عام 2023 وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

أهمية الاستثمار الأجنبي للشركات الناشئة

يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا محوريا في تسهيل توسع الشركات المحلية الناشئة في الأسواق الدولية من عدة أوجه لعل من أبرزها وفق ما ذكرت دراسة علمية نشرتها منصة "إم بي آر إيه" :

شبكات التوزيع : يمنح الاستثمار الأجنبي المباشر الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى شبكات التوزيع القائمة للشركات المتعددة الجنسيات، مما يوفر قناة للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.

: يمنح الاستثمار الأجنبي المباشر الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى شبكات التوزيع القائمة للشركات المتعددة الجنسيات، مما يوفر قناة للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع. معرفة السوق: يجلب المستثمرون الأجانب رؤى ومعلومات قيّمة عن السوق، مما يساعد الشركات الناشئة في فهم تفضيلات العملاء والمنافسة بشكل أفضل.

يجلب المستثمرون الأجانب رؤى ومعلومات قيّمة عن السوق، مما يساعد الشركات الناشئة في فهم تفضيلات العملاء والمنافسة بشكل أفضل. العلامة التجارية: تعمل الشراكة مع الشركات الأجنبية المعروفة على تعزيز مصداقية الشركات الناشئة ورؤيتها في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة الثقة في منتجات هذه الشركات وزيادة الإقبال من قِبَل العملاء المحتملين.

قارة آسيا تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمار الأجنبي المباشر

وشهد العام الماضي 2023 ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول الآسيوية بنسبة 17%، بينما انخفضت قيمة هذه الاستثمارات في أوروبا بنسبة 20% وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وساعد الاستقرار السياسي والبعد عن الاضطرابات الجيوسياسية دول القارة الآسيوية على جذب المزيد من رؤوس الأموال، وتقع دول مثل سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا والهند بعيدا عن مناطق الصراع، وتوفر الاستقرار في خضم الاضطرابات العالمية وفق ما ذكرت منصة "أنفيست آسيان".

ومن بين ملايين الشركات الناشئة في القارة الآسيوية هناك 100 شركة آسيوية ناشئة جذبت انتباه المستثمرين ودفاتر شيكاتهم، وقد استقطبت هذه الشركات مجتمعة أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات الإجمالية حتى الآن، وفق ما ذكرت مجلة فوربس.

وسنقدم لكم في هذا التقرير أبرز 10 شركات آسيوية ناشئة استقطبت ملايين الدولارات من الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب، بحسب ما ذكرت مجلة فوربس.

ويلاحظ تصدر دول مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين واليابان والصين هذه القائمة، كما يلاحظ أن العديد من هذه الشركات تنتمي لقطاع التكنولوجيا المتقدمة ولديها مبتكرات جديدة تلبي تطلعات الأسواق المستقبلية.

شركة أكاسيا (Accacia)

– البلد: الهند

– الفئة: التكنولوجيا الخضراء والروبوتات

– سنة التأسيس: 2022

– الرئيس التنفيذي: أنو تالريا

طوّرت شركة أكاسيا التي يقع مقرها في الهند ولديها مكتب في سنغافورة أداة لتتبع انبعاثات الكربون في صناعة العقارات. ويساعد نظام تخطيط موارد المؤسسة المدعوم بالذكاء الاصطناعي المطورين ومقدمي البنية التحتية في تتبع انبعاثات الكربون عبر العقارات المختلفة.

في أبريل/نيسان الماضي، جمعت الشركة الناشئة 6.5 ملايين دولار من قبل عدد من المستثمرين والشركات بقيادة شركة "اليومينيت فايننشال"، وبمشاركة "إيه سي فينتشرز"، بالإضافة لمستثمرين آخرين مثل الملياردير البرازيلي إدواردو سافرين.

أجنيكول كوزموس (Agnikul Cosmos)

– البلد: الهند

– الفئة: تكنولوجيا الفضاء

– سنة التأسيس: 2017

– الرئيس التنفيذي: سريناث رافيشاندران

تطور الشركة صواريخ الإطلاق التي ترسل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية وغيرها من الحمولات إلى الفضاء. وابتكرت الشركة محركا متطورا خاصا بها أطلقت عليه اسم "أجنيبان"، الذي يعني باللغة السنسكريتية "سهم النار".

وأكملت الشركة أول إطلاق تجريبي ناجح لها من منطقة "سريهاريكوتا" على الساحل الجنوبي الشرقي للهند في مايو/أيار الماضي.

وتبنى الشركةَ الناشئة التي يقع مقرها الرئيسي في تشيناي، المعهدُ الهندي للتكنولوجيا في عام 2017. وقد جمعت ما مجموعه 42 مليون دولار حتى الآن، بما في ذلك جولة تمويل بقيمة 26.7 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشملت مستثمرين جددا مثل "سيليستا كابيتال" و"روكيت شيب في سي" وصندوق "آرثا سيليكت" وصندوق "آرثا فينتشر"، بالإضافة إلى المستثمرين الحاليين "مايفيلد إنديا" و"بي فينتشرز" و"سبيشال إنفست".

شركة خدمة الذكاء الاصطناعي الطبية (AI Medical Service)

– البلد: اليابان

– الفئة: التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية

– سنة التأسيس: 2017

– الرئيس التنفيذي: توموهيرو تادا

يقع مقرها في طوكيو ولديها مكاتب في الولايات المتحدة وسنغافورة، ومكّنت ابتكارات الشركة في مجال التكنولوجيا الحيوية الأطباء من تحليل صور الجهاز الهضمي الملتقطة بواسطة المناظير، وإدارة الصور في السحابة باستخدام خدمات الدعم التشخيصي التي تقدمها الشركة.

وبسبب التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها، وقعت الشركة اتفاقيات بحثية مع 100 مؤسسة طبية في جميع أنحاء العالم، وحصلت على الموافقات التنظيمية في اليابان وسنغافورة والبرازيل.

وقد جمعت الشركة 94 مليون دولار من التمويل من خلال طرح اكتتابات بأسهم الشركة، كما حصلت على بعض التمويل الذاتي والإعانات الحكومية. ومن بين المستثمرين صندوق "فيجن فاند2″ التابع لسوفت بنك، و"غلوبس كابيتال بارتنرز".

شركة إيربلاك (Airblack)

– البلد: الهند

– الفئة: التعليم والتوظيف

– سنة التأسيس: 2019

– الرئيس التنفيذي: فيديت جايسوال

تقدم هذه الشركة دورات تدريبية في التجميل والطهي عبر الإنترنت تؤدي إلى الحصول على شهادات معتمدة من الحكومة.

وجمعت الشركة حتى الآن أكثر من 10 ملايين دولار من التمويل من مستثمرين مثل "بلوم فينتشرز" و"إليفيشن كابيتال" وغيرهما.

شركة ألينا (Aliena)

– البلد: سنغافورة

– الفئة: تكنولوجيا الفضاء

– سنة التأسيس: 2018

– الرئيس التنفيذي: مارك ليم جيان وي

يوفر محرك ألينا الرائد من نوعه في العالم والمسمى "ميوزيك" والذي يرمز إلى الأحرف الأولى من (Multi-Stage Ignition Compact) الذي يعمل بالدفع الكهربائي ويُمكِّن الأقمار الصناعية الصغيرة من العمل في مدارات أرضية منخفضة للغاية ما بين 250- 350 كيلومترا.

جمعت الشركة في شهر مارس/آذار الماضي 5.6 ملايين دولار في جولة تمويل من الفئة ألف بقيادة شركة "ويف ميكر بارتنرز" بهدف توسيع مرافق اختبار الدفع النفاث الحالية في سنغافورة، وتسريع النشر والتسويق العالمي لمحركاتها.

ألايف هيلث (Alyve Health)

– البلد: الهند

– الفئة: التكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية

– سنة التأسيس: 2020

– الرئيس التنفيذي: شاشانك أفاداني

تقول شركة ألايف هيلث إنها تعاقدت مع 400 شركة هندية لخدمات الرعاية الصحية التي تشمل إعداد خطط الرعاية الصحية للموظفين. كما تقدم خدمات صحية عامة حيث يجيب مستشاروها الداخليون عن الأسئلة المتعلقة باللياقة البدنية والتغذية.

وفي يونيو/حزيران، جمعت الشركة 5.5 ملايين دولار من المستثمرين بقيادة شركة "أكسيلور فينتشرز"، التي يدعمها ملياردير البرمجيات سيناباثي جوبالاكريشنان، ليصل إجمالي تمويلها إلى ما يقرب من 6.5 ملايين دولار حتى الآن.

"أبل كرمبي" (Applecrumby)

– البلد: ماليزيا

– الفئة: التجارة الإلكترونية والتجزئة

– سنة التأسيس: 2012

– الرئيس التنفيذي: شون تان

أسسها الزوجان شون وجاسمين تان، وتبيع الشركة منتجات الأطفال، بما في ذلك الحفاضات والمناديل الخالية من الكلور، مع باقات اشتراك للطلبات المتكررة.

وتبيع الشركة منتجاتها من خلال متجري "تيكتوك شوب" و"شوبي" وتوصلها إلى مواقع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.

وفي مارس/آذار الماضي، جمعت 4.2 ملايين دولار من شركة رأس المال الاستثماري "غلوبال 500".

أرك إيدج سبيس (ArkEdge Space)

– البلد: اليابان

– الفئة: تكنولوجيا الفضاء

– سنة التأسيس: 2018

– الرئيس التنفيذي: فوكويو تاكايوشي

تطور لشركة أقمارا صناعية نانوية لا يزيد وزنها على 3 كيلوغرامات، وتدير محطات أرضية، وتساعد في ترتيب خدمات الإطلاق، ويمكن استخدام أنظمتها في الاتصالات والاستشعار عن بعد والتصوير لإدارة الكوارث والزراعة، ومراقبة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

ومع إطلاق قمرين صناعيين بنجاح إلى المدار، جمعت الشركة 2.7 مليار ين (18 مليون دولار) من عدة شركات استثمارية من شركتي "سباركس للابتكار من أجل المستقبل" و"ميتسوي سوميتومو كابيتال للتأمين".

وفي العام الماضي، منحتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية منحة تصل إلى 3.5 مليارات ين لتطوير أقمار صناعية متقدمة للاستشعار عن بُعد.

إيه تي آي موتورز (Ati Motors)

– البلد: الهند

– الفئة: التصنيع والطاقة

– سنة التأسيس: 2018

– الرئيس التنفيذي: سوراب تشاندرا

تُستخدم الروبوتات ذات العجلات الثلاث التي طوّرتها الشركة في المصانع والمستودعات. وتتمتع الروبوتات التي تصنعها من ماركة "شيربا" (Sherpa) بالقدرة على سحب عربات التسوق، وبفضل أجهزة الاستشعار وبرامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، يمكنها تفادي العقبات.

وفي عام 2023، جمعت الشركة 10.8 ملايين دولار في تمويل من سلسلة "إيه" (A) من مجموعة من المستثمرين بما في ذلك "بلوم فينتشرز" و"إم إف في بارتنرز" وثرو فينتشرز".

بي بيست أوتوموتيف إلكترونيكس (Bebest Automotive Electronics)

– البلد: الصين

– الفئة: التصنيع والطاقة

– سنة التأسيس: 2021

– الرئيس التنفيذي: ليو شياوهوي

تأسست الشركة ومقرها شنغهاي على يد فريق من العلماء من جامعة تسينغهوا الصينية، وهي تصنع أنظمة فرملة وتوجيه ذكية للهيكل الخارجي للمركبات للاستجابة بشكل أسرع لظروف الطريق.

وجمعت الشركة، التي تقول إنها تهدف إلى التنافس مع شركة التصنيع الألمانية العملاقة "بوش" (Bosch)، أكثر من 50 مليون دولار من التمويل من مستثمرين بما في ذلك "نيو كابيتال" و"هونغ شان" و"ميريديان كابيتال".