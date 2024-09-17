الشيكل الإسرائيلي يتراجع بعد تفجير أجهزة بيجر في لبنان

لامس الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء أدنى مستوى له أمام الدولار بعد وقوع حادث أمني في لبنان أدى إلى إصابة عشرات المواطنين، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

من جهتها، أفادت صحيفة معاريف بانهيار الشيكل على خلفية انفجار أجهزة الاتصال في لبنان.

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واليوم الثلاثاء، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "حدثا أمنيا وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت وعديد المناطق اللبنانية، حيث تم وبواسطة تقنية عالية تفجير نظام البيجر المحمول باليد"، وتحدثت الوكالة عن عشرات الإصابات.

وبحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى 3.8 أمام الدولار، نزولا من 3.73 شيكلات قبيل الحادث الأمني في لبنان.

وتذبذب سعر صرف الشيكل منذ افتتاح جلسة أمس الاثنين بعد تزايد التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى إعادة الاستقرار إلى الشمال، وسط مخاوف من توسع الحرب على غزة إقليميا.

وتعتبر أسعار صرف الشيكل المسجلة مساء اليوم الأدنى منذ تعاملات 7 أغسطس/آب الماضي بحسب البيانات التاريخية لأسعار الصرف الصادرة عن بنك إسرائيل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية لبنانية تأكيدها إصابة أكثر من ألف شخص في لبنان جراء تفجير أجهزة اتصال محمولة من نوع "بيجر".

وأضافت المصادر أن أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز يجلبه حزب الله في الأشهر القليلة الماضية.

ولم تعلن إسرائيل رسميا تبنيها الاختراق التقني، لكن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قالت إن "العدو الإسرائيلي اخترق أجهزة البيجر، وهي أجهزة هاتف غير متصلة بالإنترنت".