"روساتوم" الروسية: لم يتم إيقاف أي من مشاريعنا النووية رغم العقوبات

قال المدير التنفيذي لشركة "روساتوم" النووية الروسية أليكسي ليخاتشوف إن روسيا تواصل الوفاء بجميع اتفاقياتها الدولية في مجال الطاقة النووية على الرغم من الضغوط غير المسبوقة التي تواجهها بسبب العقوبات، وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية.

جاء هذا التصريح خلال افتتاح المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في فيينا.

وأكد ليخاتشوف: "نواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب اتفاقياتنا الدولية على الرغم من الضغوط العقابية غير المسبوقة وغير القانونية. لم يتم إيقاف أي من مشاريعنا الإنشائية".

مشاريع نووية دولية

وعلى الرغم من العقوبات، حققت "روساتوم" تقدمًا ملحوظًا في العديد من المشاريع النووية حول العالم حيث ذكرت وكالة تاس الروسية عددا منها:

بيلاروسيا: تم الترخيص لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية للتشغيل التجاري في نهاية العام الماضي.

تم الترخيص لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية للتشغيل التجاري في نهاية العام الماضي. تركيا، مصر، بنغلاديش، المجر، وإيران: تسير أعمال البناء في هذه الدول وفقًا للجدول الزمني المخطط.

في بنغلاديش، تم تسليم الوقود النووي لمحطة "رووبور" النووية، في حين تم صب الجزء الأول من الخرسانة في أساس المفاعل الرابع بمحطة "الضبعة" النووية في مصر.

الصين والهند: تواصل روسيا تقديم الدعم لمشاريع بناء المحطات النووية في هذين البلدين، حيث يتم توريد المعدات الدورية بشكل منتظم.

تواصل روسيا تقديم الدعم لمشاريع بناء المحطات النووية في هذين البلدين، حيث يتم توريد المعدات الدورية بشكل منتظم. بوليفيا: تم تسليم وتركيب وعاء المفاعل البحثي في مركز بوليفيا لتطوير التكنولوجيا النووية، ما يمثل خطوة متقدمة في مجال البحث النووي.

وتعتبر "روساتوم" -التي تأسست عام 2007- رائدة قطاع الطاقة النووية في روسيا، وإحدى كبرى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة النووية.

وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات النووية، بدءًا من تصميم وبناء وتشغيل محطات الطاقة النووية، وصولاً إلى إدارة الوقود النووي والنفايات المشعة.

و"روساتوم" مسؤولة عن تشغيل 38 محطة نووية داخل روسيا وتشارك بنشاط في تنفيذ مشاريع في أكثر من 12 دولة حول العالم.