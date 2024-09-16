خفضت حكومة باكستان سعر البنزين بمقدار 10 روبيات (0.036 دولار) للتر وسعر الديزل عالي السرعة بمقدار 13 روبية (0.047 دولار) للتر.

جاء القرار لتخفيف العبء عن المستهلكين، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية اليوم الاثنين.

وخفضت الحكومة سعر الكيروسين بمقدار 11.15 روبية (0.040 دولار) للتر، وسعر زيت الديزل الخفيف بمقدار 12.12 روبية (0.044 دولار) للتر.

وأعلنت الحكومة أنه اعتبارا من اليوم، سيتم تثبيت سعر البنزين عند 249.10 روبية (0.90 دولار) للتر، وسعر الديزل عالي السرعة عند 249.69 روبية (0.90 دولار) للتر.

وقامت هيئة تنظيم النفط والغاز بحساب سعر المستهلك للمنتجات البترولية، بناء على التغييرات في الأسعار في السوق العالمية.

وبناء على ذلك، سيتم تعديل أسعار المنتجات البترولية للأسبوعين المقبلين، اعتبارا من اليوم.

ضغوط شعبية

وتعرضت الحكومة الباكستانية لضغوط من الشارع احتجاجا على زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار وفواتير الكهرباء بشكل كبير، في وقت تسعى فيه الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لإنعاش اقتصاد البلاد المنهك.

وشهدت باكستان الشهر الماضي إضرابا شاملا، حيث تم إغلاق المحال التجارية بجميع أنواعها في المدن الرئيسة بالبلاد.

في أواخر يوليو/تموز الماضي، نظمت الجماعة الإسلامية الباكستانية اعتصاما مفتوحا في مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، مطالبة الحكومة بتنفيذ عدد من المطالب الاقتصادية للتخفيف على الشعب الباكستاني، منها إلغاء ضريبة البترول على جميع المنتجات البترولية، وخفض أسعار السلع الغذائية ورسوم الكهرباء والغاز بنسبة 20%.