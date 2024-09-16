شكّلت توقعات خفض الفائدة الأميركية في اجتماع السياسة النقدية المقرر غدا الثلاثاء وبعد غد اتجاهات سوق المعادن النفيسة والعملات، إذ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين واصل الدولار تراجعاته أمام العملات الرئيسية.

ويأتي اجتماع البنك المركزي الأميركي في أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية إذ يتوقع أيضا أن تصدر قرارات بشأن الفائدة من بنك إنجلترا وبنك اليابان يومي الخميس والجمعة.

وتبدلت تكهنات الأسواق على مدى الشهر الماضي بشأن حجم الخفض الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بسبب تعليقات المسؤولين في البنك والبيانات الاقتصادية، وتناقش الأسواق هل سيواجه المركزي الأميركي ضعف سوق العمل بخفض قوي لأسعار الفائدة أم سيفضل اتباع نهج أبطأ لينتظر المزيد من المؤشرات.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.43% إلى 2587.34 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير، بعد بلوغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2588.81 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.18% إلى 2615.30 دولارا للأوقية.

وتتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى المركزي الأميركي، مع تزايد التكهنات حول مدى خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية غدا وبعد غد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.84% إلى 30.92 بعد أن سجّلت 30.95 دولارا للأوقية خلال تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى تبلغه في شهرين.

استقر البلاتين عند 995.20 دولارا للأوقية بعد أن ارتفع 0.5% إلى 1000.35 دولار للأوقية، في وقت سابق.

صعد البلاديوم 0.66% إلى 1075.50 دولارا للأوقية.

العملات

وعلى صعيد العملات:

بلغ الين إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام في تعاملات محدودة بسبب عطلة في اليابان، مدفوعا بتوقعات خفض الفائدة الأميركية.

واتسمت التداولات الآسيوية بالبطء بتأثير من عطلات في أسواق اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وهبط الدولار 0.65% مسجلا 139.92 ينا متراجعا أكثر عن أقل مستوى منذ نهاية يوليو/تموز من السنة الماضية. وهبط الدولار أمام الين 1.3% الأسبوع الماضي.

ارتفع الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.3185 دولار.

زاد اليورو 0.45% مسجلا 1.1126 دولار.

هبط مؤشر الدولار 0.45% مسجلا 100.66 نقطة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي لكن رئيسته كريستين لاغارد قلصت توقعات تنفيذ خفض آخر الشهر المقبل.