اقتصاد|روسيا

بنوك ومتاجر روسية تفتح فروعا شرقي أوكرانيا

SAINT PETERSBURG, RUSSIA - 2023/05/05: A customer exits a branch of Sberbank, known as Sber. Sanctions were imposed on a number of Russian banks following Russia's invasion of Ukraine in February 2022. (Photo by Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
"سبيربنك" الروسي خاضع لعقوبات غربية في الأساس (غيتي إيميجز)
15/9/2024

بدأ عدد من أكبر بنوك روسيا في فتح فروع بمناطق شرقي أوكرانيا في الوقت الذي تعمل فيه موسكو على تعزيز قبضتها على المناطق التي سيطرت عليها، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ووفق الصحيفة، شجّع الكرملين الشركات على دخول المناطق الأوكرانية التي تمت السيطرة عليها مع اندلاع الحرب مع أوكرانيا عام 2022.

وفي حين لا تزال العديد من العلامات التجارية تتجنب هذه المناطق خوفا من العقوبات الغربية ومخاطر إدارة الأعمال في منطقة حرب، بدأت أكبر بنوك الدولة في روسيا، سبيربنك وفي تي بي، في الاستجابة للدعوة.

وقال سبيربنك -الذي خضع لعقوبات غربية عام 2022- لفايننشال تايمز إنه افتتح 130 ماكينة صرف آلي و48 موقعا في ما تصفه موسكو بـ"مناطقها الجديدة" في شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك فروع كاملة.

وأضاف البنك أنه خدم بالفعل ما يقرب من 70 ألف شخص ويخطط لتوسيع أعماله في هذه المناطق.

ودعا الرئيس فلاديمير بوتين الشركات الحكومية الروسية هذا العام إلى إنشاء متاجر في المناطق الواقعة شرقي وجنوبي أوكرانيا، وقال لقادة القطاع المالي الروسي "إنكم بحاجة إلى البدء في دخول هذه الأراضي بحماس أكبر والبدء في العمل هناك.. كل ما كنتم تخشونه -العقوبات- قد حدث بالفعل. فما الذي قد تخافون منه إذن؟".

A view of a sign of the Russian VTB Bank on the entrance to a building where the bank's representative office is located in, in northwestern Tehran, May 18, 2023. VTB Bank, which is the Russia's second largest bank, has open its representative office in Iran. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
في تي بي بنك من أوائل البنوك التي عملت في المناطق شرقي وجنوبي أوكرانيا (غيتي إيميجز)

وتشمل فروع سبيربنك الجديدة 6 مكاتب متنقلة في ماريوبول، وهي المدينة التي دمرتها القوات الروسية بالكامل في الأشهر الأولى من الحرب، وفق الصحيفة.

كما أعلن بنك في تي بي -الذي يخضع كذلك للعقوبات منذ عام 2022- أنه سيبدأ في خدمة العملاء في مكاتب ماريوبول بحلول نهاية العام، وتم تصوير رئيسه، أندريه كوستين، وهو يفتتح أول فرع في مدينة لوغانسك الأوكرانية التي تمت السيطرة عليها.

دمج اقتصادي

ونقلت وكالة أنباء تاس الحكومية عن كوستين قوله "هذا ليس مجرد مكتب جديد. هذه مرحلة مهمة أخرى من عملية دمج المنطقة في اقتصاد البلاد".

حتى وقت قريب، كانت شركات التجزئة الروسية الكبرى والبنوك والشركات الأخرى حذرة من العمل بشكل علني في مناطق مثل شبه جزيرة القرم ومنطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014.

لكن سبيربنك عاد، كذلك، إلى شبه جزيرة القرم، وافتتح أول مكتب له هناك العام الماضي بعد إغلاق عملياته في عام 2014 عندما ضمت موسكو شبه الجزيرة.

وبدأت شركات استهلاكية أخرى في الظهور في الأراضي شرقي وجنوبي أوكرانيا، لكن معظم سلاسل التجزئة والعلامات التجارية الروسية المعروفة لا تزال حذرة من دخول السوق.

ووفقا لبيانات مصلحة الضرائب الروسية، تم تسجيل أكثر من 2500 شركة فيما تصفه موسكو بـ"المناطق الجديدة" في عام 2023، ويُعتقد أن هذه الشركات تتألف من مزيج من الشركات التي تم إنشاؤها حديثا والشركات التي أعيد تسجيلها أو مصادرتها.

ومنذ ذلك الحين، وجد العديد من الأوكرانيين الذين فروا من مناطق السيطرة الروسية أن متاجرهم قد تم الاستيلاء عليها ونقلها إلى ملاك آخرين محليين جدد أو وافدين روس، وفق ما تذكر الصحيفة البريطانية.

المصدر : فايننشال تايمز

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