أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني -أمس السبت- الانتهاء من تصاميم طرق السكك الحديد بمشروع "طريق التنمية" مع تركيا وقطر والإمارات.

وقال السوداني، خلال ندوة حوارية، إن تصاميم الطرق السككية للمشروع "أُنجزت بصورة كاملة". وأضاف أن المشروع بحاجة إلى 5 أعوام لإنجازه، وأنه سيحول العراق إلى "دولة منفتحة".

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع "طريق التنمية".

وبخصوص تمويل المشروع في الجانب العراقي، أشار السوداني -خلال الندوة- إلى أن الحكومة "فاتحت البنك الدولي لبدء تنفيذ طريق التنمية من محافظة البصرة (جنوب) إلى محافظة الموصل (شمال)".

وقال إن "الاتفاق مع الشركات العالمية يعدّ مؤشرا إيجابيا مع الشراكة الدولية".

ولفت السوداني إلى أن حكومته "ستعيد أيضا تجربة الستينيات والسبعينيات للعمل في القطاع الخاص في هذا المشروع"، وأكد أن "الحكومة بدأت بإعداد دراسة بشأن تشكيل هيئة تدير مشروع طريق التنمية".

وفي 29 أغسطس/آب الماضي، احتضنت إسطنبول الاجتماع الوزاري الأول بين تركيا والعراق وقطر والإمارات، لبحث مشروع "طريق التنمية".

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طرق برية وسكك حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج، وخاصة قطر والإمارات.