كيف تستفيد الخدمات المالية من الذكاء الاصطناعي؟

شهدت صناعة الخدمات المالية تغيرات كبيرة بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي أحدث تحولا في عديد من الصناعات، بما في ذلك القطاع المالي.

وتُعتبر هذه التغيرات فرصا كبيرة لتحسين كفاءة العمليات وتقديم تجربة أفضل للعملاء، ولكنها تأتي أيضا مع مجموعة من المخاطر التي يجب التعامل معها بحذر.

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1- فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة المالية

الذكاء الاصطناعي والكشف عن الاحتيال المالي

يمكن لمقدمي الخدمات المالية استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة لتحسين النتائج للعملاء. إحدى الطرق الأساسية -وفق فوربس- هي الكشف عن الاحتيال ومنعه، وهو جانب مهم في العمليات المالية.

ووفقا لتقرير صدر عام 2023 من كل من "ستوب ساكمز يو كيه" و"بي دبليو سي"، يستخدم قطاع البنوك بشكل شائع البيانات التاريخية لحالات الاحتيال في نماذج التعلم الآلي.

وتُستخدم هذه النماذج -حسب فوربس- للكشف عن السلوكيات أو المعاملات التي تحمل سمات مشابهة للعمليات الاحتيالية.

وقال التقرير إن "هذه الطريقة تُمكن من مراقبة فعالة لعمليات الدفع عبر البطاقات ومنع الاحتيال، مما يؤدي إلى توفير تحذيرات أكثر دقة للعملاء في نقاط الدفع".

وهذه التقنيات تساعد في حماية العملاء، خاصة الأكبر سنا الذين يكونون أكثر عرضة للعمليات الاحتيالية، حسب فوربس.

الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر

وتعد إدارة المخاطر مجالا آخر يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث فيه تأثيرا كبيرا. حيث يمكن للبنوك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل وتقييم طلبات القروض بسرعة.

وفقا لتقرير من ماكينزي عام 2021، تقوم البنوك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بتصميم عمليات إقراض مبسطة باستخدام الأتمتة المكثفة والتحليل اللحظي لبيانات العملاء لتقديم قرارات ائتمانية سريعة لتجار التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء من الشركات.

يتم ذلك -وفق فوربس- عن طريق تحليل مجموعة متنوعة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل تاريخ المعاملات البنكية، وتقرير الائتمان، وفواتير المرافق.

ويساعد هذا النهج في اتخاذ قرارات سريعة وتجنب الدخول في ترتيبات قد تؤدي إلى عواقب سلبية لجميع الأطراف.

الذكاء الاصطناعي وخدمة العملاء

ويمكن أن يلعب الذكاء الاصطناعي أيضا دورا مهما في تحسين خدمة العملاء. حسب "الملف الشامل للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية" الذي نشره معهد "ديلويت إيه آي" عام 2021، يمكن للحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين، معالجة مجموعة متنوعة من المهام، من مساعدة العملاء في العثور على بطاقات الائتمان المناسبة إلى إلغاء الحسابات غير الضرورية وحتى التفاوض في حالات التحصيل.

وتوفر هذه الأدوات وسيلة فعّالة لتحسين تجربة العملاء دون إرهاق الموظفين.

2- مخاطر الذكاء الاصطناعي على الصناعة المالية

ورغم الفوائد العديدة التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الخدمات المالية، فإن هناك بعض المخاطر التي يجب التعامل معها بعناية.

الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي

يمكن للاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي أن يتعارض مع توفير حلول تركز على العملاء. على سبيل المثال، في حين أن الدردشة الآلية قد تساعد في تقديم ردود أسرع للعملاء، فإن هناك العديد من المواقف التي يتطلب فيها الحل الأمثل تدخلا بشريا. لذلك، ينبغي لمقدمي الخدمات المالية ضمان وجود دعم بشري للتعامل مع هذه الحالات.

قرارات متحيزة

يمكن أن يؤدي الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ قرارات متحيزة تؤدي إلى نتائج غير عادلة للعملاء. ولتفادي هذه المخاطر، يجب أن يكون لدى المؤسسات المالية موظفون يقومون بمراجعة الطلبات التي تم رفضها بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

3- التعامل بشكل فعال

وللنجاح في استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، توصي فوربس بالقواعد التالية:

على قادة الخدمات المالية تحديد كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في شركاتهم بوضوح، وأن يكونوا شفافين بشأن تلك الأهداف مع فرق العمل.

ينبغي ضمان أن يكون لديهم ولدى فريقهم المهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

ينبغي للقادة البحث عن فرص تدريبية لتعزيز مهارات الفريق، وفتح قنوات لتعلم الذكاء الاصطناعي.

من الضروري أيضا أن يمتلك القادة الأدوات والعمليات الصحيحة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي بنجاح.

يتعين عليهم البحث بشكل دقيق عن حلول الذكاء الاصطناعي المتاحة وتحديث عملياتهم وفقا لذلك.

يجب عليهم دائما مراعاة الامتثال للأمان البياني وخصوصية المعلومات، حيث يتعامل القطاع المالي مع كميات ضخمة من البيانات الحساسة.

4- المراقبة المستمرة والاستخدام المسؤول

بعد تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي وتحديث العمليات، يجب على القادة مراقبة الاستخدام بشكل مستمر للكشف عن أي مشكلات قبل أن تتفاقم.

كما يجب أن يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه مبادرة مستمرة تتطلب تحديثات ومراقبة دورية لضمان الاستخدام المسؤول له.

وبالحفاظ على الأنظمة والابتكارات التقنية، يمكن للقادة في قطاع الخدمات المالية استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة مع الحفاظ على معايير الأمان والخصوصية.