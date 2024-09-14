اقتصاد|فلسطين

خبير إسرائيلي يدق ناقوس الخطر ويدعو لصياغة موازنة مسؤولة

epa05572609 Customers withdraw money at the ATM of Bank Hapoalim branch in downtown Jerusalem, Israel, 06 October 2016. Media reports on 06 October state Bank Hapoalim, Israel's largest bank, will put aside an additional 70 million USD to settle an investigation by US Department of Justice into alleged activities in its Swiss branch, assisting US clients to avoid paying US taxes. Bank Hapoalim had already put aside 50 million USD for the same case. EPA/ABIR SULTAN
مؤشرات كثيرة تشير إلى الأوضاع الصعبة التي تواجه اقتصاد إسرائيل (الأوروبية)
14/9/2024

قال كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلي يوئيل نافيه، إن تل أبيب بحاجة للتحرك بقوة وبإجراءات فورية لصياغة موازنة مسؤولة للعام المقبل لدرء خطر حدوث أزمة تلوح في الأفق.

وحذر نافيه من إمكانية أن تجر هذه الأزمة الاقتصاد إلى الركود وتعرض الأمن القومي للخطر.

وأضاف نافيه في ورقة نشرت مقتطفات منها في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه إذا فشلت الحكومة في معالجة موازنة العام المقبل من خلال تخفيضات الإنفاق وزيادة الضرائب والإصلاحات فسوف تواجه أزمة مالية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

واستعرضت الورقة التي كتبها يوئيل نافيه مؤشرات كثيرة على الأوضاع الصعبة التي تواجه اقتصاد إسرائيل، حيث أفلست أكثر من 46 ألف شركة، مع توقف السياحة وخفض التصنيف الائتماني.

كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% تقريبا، بسبب الحرب، فيما أبلغت 49% من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية عن إلغاء استثماراتها.

وارتفع أيضا عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد إلى 285% بعد الحرب على قطاع غزة.

epa03703329 Israeli beggar (R) sorts his collections in Mahane Yehuda market in Jerusalem, Israel, 16 May 2013. A new report by the OECD set Israel as the poorest country in the organization and the gap between rich and poor is one of the highest in the world according to the report published by the the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), one to five Israelis live in poverty, which placed Israel first place in poverty rate among developed nations. The alarming findings show Israel's poverty rate standing at 21 per cent of the entire population, in comparison to only 13.8 per cent in 1995. EPA/ABIR SULTAN
من مؤشرات انخفاض الاستهلاك في الحرب انخفاض إجمالي السحوبات النقدية في أغسطس/آب بنحو 5% (الأوروبية)

وقد سجلت بطاقات الائتمان نموا ضعيفا في أغسطس/آب الماضي حيث ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي متأثرا بتداعيات الحرب على إنفاق الأفراد. وتعتبر هذه الزيادة بسيطة لكونها أقل من معدل البطالة الذي يبلغ 4%.

ومن مؤشرات انخفاض الاستهلاك في الحرب انخفاض إجمالي السحوبات النقدية في شهر أغسطس/آب الماضي بنحو 5% على أساس سنوي.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه مع اقتراب عام على حرب إسرائيل على غزة، فإن 49% من شركات التكنولوجيا المحلية والشركات الناشئة تعاني من إلغاء الاستثمارات.

ويجبر ذلك العديد من تلك الشركات على نقل عملياتها إلى خارج البلاد مع فقدان الثقة بقدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو.

وخلال العقد الماضي، زاد اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير، حيث كان يسهم قبل الحرب بنحو 20% من ناتج البلاد، ويولد 25% من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50% من الصادرات.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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