المحتالون يطورون طرق استهداف الأشخاص عبر واتساب ووسائل التواصل

في تطور حديث لأساليب الاحتيال عبر الإنترنت، بدأ المحتالون في استهداف الأشخاص على واتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، متنكرين في صورة مستشارين ماليين معروفين.

ووفقًا لمقال نشره المستشار المالي بوب كارلسون في مجلة فوربس، يستخدم هؤلاء المحتالون معلومات مأخوذة من مواقع الإنترنت الرسمية أو الحسابات الشخصية للمستشارين الماليين الحقيقيين لإنشاء غرف دردشة تبدو كأنها تمثل الجهات الحقيقية.

هذه الخدعة تعدّ منعطفا في عالم الاحتيال الرقمي، إذ يعتمد المحتالون على تفاصيل دقيقة وموثوقة لإضفاء شرعية زائفة على أنشطتهم.

كيف تعمل الخدعة؟

تبدأ هذه الغرف بتقديم نصائح مالية صحيحة وتعليقات سوقية موثوقة، لجذب المستخدمين وكسب ثقتهم. ولكن بعد مدة من الزمن، يبدأ المحتالون في تقديم عروض استثمارية احتيالية أو يطلبون دفع رسوم مقابل خدمات مالية مخصصة.

على سبيل المثال، قد يتم إغراء المستخدمين بالاستثمار في العملات الرقمية أو دفع مبالغ للحصول على مشورة استثمارية متخصصة. والهدف النهائي هو إقناع المستخدمين بتقديم معلوماتهم الشخصية الحساسة أو أموالهم، ومن ثم سرقتها من دون تقديم أي خدمات حقيقية.

الأساليب المستخدمة

يعتمد المحتالون على تقنيات متقدمة لتحاكي الغرف الشرعية. يستخدمون أسماء المستشارين الماليين الحقيقيين، ويقتبسون محتويات من مواقعهم الإلكترونية، وذلك يجعل من الصعب على المستخدم العادي التمييز بين الغرف الحقيقية والاحتيالية.

وبعد كسب الثقة الأولية من خلال تقديم نصائح مشروعة، ينتقل المحتالون إلى مرحلة الاحتيال، حيث يعرضون خدمات مزيفة لتحقيق أرباح سريعة أو استثمارات مغرية.

وحذر كارلسون من أن المستشارين الماليين المرخصين في الولايات المتحدة غير مسموح لهم باستخدام واتساب أو منصات التواصل الاجتماعي لتقديم نصائح استثمارية أو الترويج لخدماتهم.

وتفرض الجهات المنظمة في الولايات المتحدة قوانين صارمة تحظر على المستشارين استخدام هذه الوسائل لتقديم نصائح مالية موجهة للأفراد، ومن ثم فإن أي غرفة دردشة تدّعي تقديم نصائح استثمارية يجب أن تُعدّ علامة تحذيرية.

ما الذي يجب على المستخدمين فعله؟

التحقق من الهوية: عند الانضمام لأي غرفة دردشة أو تلقّي نصائح استثمارية عبر الإنترنت، تحقق دائمًا من المصدر. لا تقدم معلومات شخصية أو مالية إلا بعد التأكد من هوية الشخص أو الجهة التي تتعامل معها.

عند الانضمام لأي غرفة دردشة أو تلقّي نصائح استثمارية عبر الإنترنت، تحقق دائمًا من المصدر. لا تقدم معلومات شخصية أو مالية إلا بعد التأكد من هوية الشخص أو الجهة التي تتعامل معها. البحث عن التراخيص: المستشارون الماليون المرخصون لديهم تراخيص يمكن التحقق منها من الجهات التنظيمية. تأكد من أن الشخص الذي تتعامل معه لديه ترخيص نشط ومعتمد.

المستشارون الماليون المرخصون لديهم تراخيص يمكن التحقق منها من الجهات التنظيمية. تأكد من أن الشخص الذي تتعامل معه لديه ترخيص نشط ومعتمد. الابتعاد عن العروض المغرية: إذا بدت العروض الاستثمارية جيدة لدرجة لا تصدق، فمن المحتمل أنها احتيالية. كن حذرًا من العروض التي تعد بعوائد سريعة أو مضمونة.

ويعتمد المحتالون الماليون على منصات مثل واتساب لخداع المستخدمين وسرقة أموالهم أو معلوماتهم الشخصية.

وينصح كارلسون المستثمرين والمتداولين أن يكونوا حذرين للغاية عند التعامل مع أي نصائح استثمارية تُقدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتأكدوا من شرعية المصادر قبل اتخاذ أي قرارات مالية.