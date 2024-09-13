رويترز: مصر أرست مناقصة لشراء 20 شحنة غاز مسال

قالت مصادر تجارية لرويترز -اليوم الجمعة- إن مصر أرست بالكامل مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء.

وتم إرساء هذه المناقصة بعلاوة تراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.

ومن بين الشركات التي فازت في المناقصة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبوع الماضي وأغلقت في 12 سبتمبر/أيلول الحالي: "توتال إنرجيز"، و"شل"، و"بي.بي"، وشركة "غلينكور" لتجارة السلع الأولية.

وعادت مصر مجددا لتصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب بالصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة في الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح مورّدا موثوقا إلى أوروبا.

وانخفض إنتاج مصر المحلي للغاز في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام، إذ هبط نحو 25% عن ذروته المسجلة في عام 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5% بحلول نهاية 2028.

ومن المتوقع أيضا أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39% خلال العقد المقبل.