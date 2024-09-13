الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق.. ما السبب؟
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية، كما يقترب البلاديوم من تحقيق أفضل أسبوع له في 9 أشهر.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% ليبلغ 2583.3 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% لتصل إلى 2598.10 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار 0.4%، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يتوقع المتعاملون بنسبة 41% خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأميركي في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك ارتفاعا من توقعات بنسبة 28%، بعد أن ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وفايننشال تايمز أن خيار الخفض الأكبر لا يزال مطروحا.
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا أمس الخميس.
باقي المعادن
- ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 30.13 دولارا للأوقية.
- انخفض البلاديوم 0.2% إلى 1044.14 دولارا، لكنه ارتفع 14% منذ بداية الأسبوع.
- زاد البلاتين 1.1% إلى 988.35 دولارا.