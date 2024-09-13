الصندوق السيادي التركي يدرس بيع صكوك إسلامية

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الثروة السيادي المعروف باسم "تي دبليو إف" يدرس بيع صكوك إسلامية وذلك لأول مرة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر قولها إن الصندوق أجرى محادثات مع بنوك استثمار لتحديد توقيت وحجم الطرح، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف بيع صكوك أجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار.

وفي وقت سابق من العام الحالي باع الصندوق سندات دولارية أجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار بعائد بلغ 8.375%، حيث وصل إجمالي قيمة الاكتتاب في ذلك الطرح 7 مليارات دولار.

وأسست الحكومة التركية صندوق الثروة السيادي في عام 2016 وفوضته بالقيام بالاستثمارات الضخمة التي يتردد في القيام بها القطاع الخاص.

ويمتلك مجموعة من الأصول التي انتقلت إليه من الخزانة التركية، منها حصص في بنوك حكومية وشركة الطيران التركية وبورصة الأوراق المالية التركية.