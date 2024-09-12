بوينغ سلّمت الصين 9 طائرات ماكس رغم تعرضها لحوادث

سلّمت "بوينغ" تسع طائرات "737 ماكس" إلى شركات طيران صينية في أغسطس/آب الماضي، وهو العدد الأكبر شهريا الذي تتسلّمه الصين من هذا الطراز منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 ومنعه من التحليق على خلفية حادثتي تحطّم، وفقا لأرقام نشرت الثلاثاء.

وتعدّ الصين آخر الدول الكبرى التي تسمح بعودة طراز ماكس للخدمة إثر توقف دام أكثر من عام ونصف العام على خلفية حادثتي تحطم في عامي 2018 و2019 أودتا بحياة 346 شخصا.

واستأنفت بوينغ عمليات التسليم إلى الصين في يناير/كانون الثاني 2024.

وأجرت بوينغ 32 عملية تسليم لطائرات ماكس في أغسطس/آب الماضي، ليصل إجمالي عمليات تسليم من هذا الطراز إلى 40 طائرة لذلك الشهر، مقارنة بـ35 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتلقت شركة "راين إير" الأيرلندية المنخفضة التكلفة 6 طائرات من طراز ماكس، وهو العدد الأكبر الذي تتسلّمه شركة واحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايكل أوريلي في أواخر أغسطس/آب السابق إن شركته ستخسر هذا العام ملايين من المسافرين بسبب تأخر مجموعة بوينغ في تسليم الطائرات.

ومن بين الشركات التي ستستلم طائرات من طراز ماكس، شركة ساوث ويست إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، وشيامن إيرلاينز.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، سلّمت بوينغ 258 طائرة بما في ذلك 198 طائرة من طراز ماكس.

وفي الفترة نفسها من عام 2023، سلّمت بوينغ 344 طائرة، منها 265 من طراز ماكس.

وتباطأ إنتاج الطائرات عام 2024 بعدما انفصل باب طوارئ عن جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" خلال رحلة لشركة آلاسكا إيرلاينز في يناير/كانون الثاني الماض، مما استدعى هبوطها اضطراريا.