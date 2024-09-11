سامسونغ تعتزم خفض بعض موظفيها بـ30%

قالت 3 مصادر مطلعة لرويترز إن شركة سامسونغ إلكترونيكس، الأكبر عالميا في تصنيع الهواتف المحمولة والتلفزيونات ورقائق الذاكرة، ستقلص عدد موظفيها في أنحاء العالم بنسبة 30% في بعض الأقسام.

وذكر مصدران من الثلاثة أن الشركة، ومقرها كوريا الجنوبية، وجّهت شركات تابعة لها في أنحاء العالم بخفض عدد موظفي المبيعات والتسويق بنحو 15%، والموظفين الإداريين بما يصل إلى 30%.

وقال مصدر إن الخطة ستُنفذ بنهاية هذا العام وستؤثر في وظائف بالأميركيتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وأكد 6 أشخاص مطلعين آخرين الخفض المزمع من سامسونغ لعدد الموظفين عالميا.

ولم يتضح عدد من سيتم التخلي عن خدماتهم أو البلدان ووحدات الأعمال الأكثر تأثرا.

ورفضت المصادر ذكر أسمائها نظرا لأن حجم خفض الوظائف وتفاصيله لا يزالان سرا.

وقالت سامسونغ، في بيان، إن التعديلات المدخلة على عدد الموظفين في بعض العمليات على الصعيد العالمي تعديلات اعتيادية وتستهدف الارتقاء بالكفاءة.

وذكرت أنه لا توجد أهداف محددة للخطط، وأضافت أن الخطط لن تؤثر على العاملين في قطاع الإنتاج.