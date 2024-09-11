الطاقة الأميركية تتوقع زيادة الطلب على النفط وتجاوزه 80 دولارا للبرميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الطلب العالمي على النفط يتجه للارتفاع هذا العام في وقت يكون فيه نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.

وذكرت الإدارة في توقعاتها القصيرة الأجل للطاقة أن اتساع العجز في الإمدادات سيزيد من سحب النفط من المخزونات العالمية، ومن ثم سيدفع أسعار خام برنت للعودة إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل في سوق المعاملات الفورية هذا الشهر.

وتوقعت الإدارة أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط نحو 103.1 ملايين برميل يوميا هذا العام، بزيادة بنحو 200 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة البالغة 102.9 مليون برميل يوميا.

وقالت إن من المتوقع الآن أن يبلغ متوسط الإنتاج العالمي 102.2 مليون برميل يوميا، انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 102.4 مليون برميل يوميا بعدما أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها لزيادة الإنتاج.

وكان تحالف أوبك بلس يعتزم زيادة الإنتاج بدءا من أكتوبر/تشرين الأول، لكن مع تراجع أسعار الخام في ظل ضعف الاقتصاد العالمي أجّلوا تنفيذ خطتهم الأسبوع الماضي على أن يزيدوا الإنتاج بدءا من ديسمبر/كانون الأول.

وخفضت أوبك أمس الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب على النفط الخام هذا العام إلى نحو مليوني برميل يوميا، وهو ما يظل مثلي التقدير الحالي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية للنمو عند نحو مليون برميل يوميا.

وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإنتاج بنحو 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بفارق بلغ 0.5 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.

وقالت الإدارة إنه على الرغم من تزايد مخاوف السوق من النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط وخاصة في الصين، وهو ما تسبب في انخفاض أسعار النفط، فإن تخفيضات إنتاج تحالف أوبك بلس تعني إنتاج نفط أقل عالميا مقارنة بالاستهلاك.