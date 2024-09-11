أمازون تعتزم استثمار 10.5 مليارات دولار في بريطانيا خلال 5 سنوات

أعلنت "أمازون" والحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنّ الشركة الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا ستستثمر في بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة 8 مليارات جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار)، ما سيوفر آلاف الوظائف الجديدة.

وقالت أمازون، في بيان، إنّ هذا الاستثمار الذي سيخصّص لبناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات للحوسبة السحابية (كلاود) في المملكة المتحدة، يمكن أن يساهم بمبلغ 14 مليار جنيه إسترليني (18.2 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأن "يدعم" أكثر من 14 ألف وظيفة سنويا عبر سلسلة التوريد.

ويمثّل هذا الاستثمار الضخم بشرى سارة لحكومة حزب العمال الجديدة الساعية لإثبات قدراتها على الصعيد الاقتصادي.

وتأتي هذه الأخبار الجيّدة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر انتقادات بعدما أعلن أنّ الميزانية الأولى التي ستعدّها حكومته، والمتوقّع صدورها في 30 أكتوبر/تشرين الأول، ستكون "مؤلمة"، إذ إنّها ستنطوي على تخفيضات في الإنفاق العام وزيادة في الضرائب.

من جهتها، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز في بيان إنّ هذا الإعلان "يمثل بداية الانتعاش الاقتصادي ويُظهر أنّ بريطانيا مكان جيّد لممارسة الأعمال التجارية".

وأضافت "لكنّني سأكون صادقة مع الشعب البريطاني: التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".

وجعلت الحكومة البريطانية من تعزيز النمو الاقتصادي إحدى أبرز أولويتها وهي تعوّل بشكل خاص على إنشاء "صندوق سيادي وطني" من المفترض أن يُضخّ فيه خلال 5 سنوات مبلغ 7.3 مليارات جنيه إسترليني (9.5 مليارات دولار) لتعزيز الاستثمار في البلاد.