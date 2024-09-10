دشنت قطر للطاقة أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي ضمن برنامجها التاريخي لبناء أسطول جديد من السفن.

وبحسب بيان لشركة قطر للطاقة، تمت تسمية الناقلة بـ"ريكس تيلرسون" تقديرا لإنجازات ريكس تيلرسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل في قطاع الطاقة.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريده الكعبي، خلال حفل أقيم في حوض هودونغ جونغوا لبناء السفن في مدينة شنغهاي الصينية، "يجسد هذا الاحتفال التزامنا بتلبية حاجة العالم المتزايدة إلى طاقة أنظف، وبأن نكون جزءا من التنمية الاقتصادية العالمية لعقود قادمة".

وأضاف أن الناقلة الجديدة ستعلب دورًا كبيرا من خلال نقل الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر إلى العديد من محطات الاستقبال في جميع أنحاء العالم.

وفي تصريح له خلال الحفل، قال ريكس تيلرسون "أحد أبرز إنجازاتي خلال مسيرتي المهنية التي استمرت 42 عامًا مع شركة إكسون موبيل، كان العمل مع قطر لتطوير تجارة الغاز الطبيعي المسال".

وأعرب عن فخره الكبير بأن تحمل الناقلة اسمه، متمنيا لها سنوات عديدة من الخدمة الآمنة في نقل الطاقة إلى جميع أنحاء العالم.

وإلى جانب الناقلة "ريكس تيلرسون"، احتفلت قطر للطاقة بتسمية ناقلة ثانية باسم "أم غويلينه".

والناقلتان هما جزء من 12 ناقلة تم التعاقد على بنائها في حوض هودونغ جونغوا، حيث تم تزويدها بأحدث تقنيات الملاحة البحرية لضمان الكفاءة التشغيلية والامتثال للمعايير البيئية الأكثر صرامة، مما يعكس التزام قطر للطاقة بالاستدامة وحماية البيئة، وفق بيان الشركة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الناقلتين قبل الموعد المحدد وفقا لعقود التأجير الطويلة الأمد لصالح قطر للطاقة للتجارة.