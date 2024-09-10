تقرير: مشاريع رؤية السعودية 2030 تتجاوز 1.3 تريليون دولار

قالت شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" إن قيمة المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، تجاوزت 1.3 تريليون دولار، منذ إطلاق الرؤية عام 2016.

وتحدثت الشركة في تقرير لها عن نمو مطّرد في المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، والتي تجاوزت مليون وحدة سكنية ومشاريع ضخمة، بما فيها مشروع "نيوم" غرب المملكة.

وأضافت الشركة "تمت ترسية عقود عقارية في المملكة بقيمة 164 مليار دولار منذ عام 2016، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأموال بمبلغ يقارب 29 مليار دولار لمشروع نيوم".

وبحسب الشركة يتوزع المبلغ الآخر الذي تتجاوز قيمته أكثر من 1.13 تريليون دولار على قطاعات أخرى سياحية وخدمية وصناعية وتكنولوجية، ضمن رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن عائدات النفط الخام. وتهدف مشاريع الإنشاءات في المملكة إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي وتوفير الإسكان للسكان المتزايدين، مع تعزيز جاذبية السعودية كوجهة استثمارية وسياحية.

وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، واستضافة 150 مليون سائح سنويًا في الفترة نفسها.

وفي 2023، استقبلت السعودية نحو 109 ملايين سائح، معظمهم من السكان المحليين.