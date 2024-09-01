اقتصاد|الصين

قطاع الطاقة الشمسية في الصين يواجه تحديات كبيرة

A bird’s-eye view of a large solar farm on the top of the mountain from a drone view in Fujian Province, China - صورة التقطت بطائرة من غير طيار لمزرعة شمسية كبيرة على قمة الجبل في مقاطعة فوجيان في الصين
مزرعة شمسية كبيرة على قمة الجبل في مقاطعة فوجيان بالصين (غيتي)
1/9/2024

يمر قطاع الطاقة الشمسية في الصين، الذي يمثل نحو 80% من الإنتاج العالمي، بمرحلة صعبة إذ يتوقع أن يشهد تحولا قريبا بعد سلسلة من الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها الشركات الكبرى في النصف الأول من عام 2024.

ووفقا لبلومبيرغ، فقد سجلت 6 شركات رئيسة، منها "لونغي غرين إنرجي" خسائر مجمعة بلغت ملياري دولار، نتيجة فائض هائل في القدرة الإنتاجية أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية.

أسباب وراء التراجع

ويمكن إرجاع الأزمة التي يمر بها القطاع إلى 3 أعوام مضت، عندما أدت الزيادة في الطلب على الألواح الشمسية إلى ارتفاع الأسعار، ليشجع ذلك على خطط توسع طموحة أفضت في النهاية إلى فائض كبير في الإنتاج.

وتذكر بلومبيرغ أنه في نهاية عام 2023، كانت قدرة إنتاج الألواح الشمسية تبلغ 1154 غيغاواتا، بينما كان الطلب المتوقع لهذا العام نحو 593 غيغاواتا فقط، وفقا لتقديرات "بلومبيرغ نيف".

WUHAN, CHINA - MAY 15: A Chinese worker from Wuhan Guangsheng Photovoltaic Company works on a solar panel project on the roof of a 47 story building in a new development on May 15, 2017 in Wuhan, China. China consumes more electricity than any other nation, but it is also the world's biggest producer of solar energy. Capacity in China hit 77 gigawatts in 2016 which helped a 50% jump in solar power growth worldwide. China is now home to two-thirds of the world's solar
في نهاية 2023 كانت قدرة إنتاج الألواح الشمسية 1154 غيغاواتا بينما الطلب لهذا العام لن يتجاوز 593 غيغاواتا (غيتي)

توقعات بعودة توازن السوق

ورغم التحديات الحالية، تشير تقارير إلى أن هناك علامات أولية على تحسن الوضع، فقد توقع بنك "غولدمان ساكس" حدوث موجة من إغلاق المصانع قد تساعد في إعادة التوازن إلى السوق، بينما يعتقد بنك "مورغان ستانلي" أن أسعار المعدات قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل.

كذلك قامت شركة "لونغي" -وفقا لبلومبيرغ- برفع أسعار ألواحها الشمسية في محاولة للخروج من دوامة المنافسة على الأسعار المنخفضة، في خطوة مشابهة لما قامت به شركة "تي سي إل زونغ هان إنرجي"، وهما الشركتان الرائدتان في المجال بالصين.

ضغط المنافسة العالمية

يأتي هذا في وقت تواجه فيه الشركات الصينية تحديات إضافية من التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة وأوروبا.

وتخطط الولايات المتحدة لمضاعفة الرسوم الجمركية على المعدات الشمسية الصينية لتصل إلى 50%، بينما تتصاعد التوترات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم المقدم للشركات المحلية.

دور الحكومة الصينية

وفي ظل هذه الظروف، يضغط بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركات الصينية على الحكومة المركزية للتدخل ودعم الصناعة.

To go with China-US-solar-company-distress-Suntech,FOCUS by Bill Savadove This picture taken on February 27, 2012 shows workers assembling solar panels on the factory floor of Chinese company Suntech in the eastern Chinese city of Wuxi. China's Suntech has made a painful journey from being the world's largest solar panel producer to flirting with bankruptcy in just a year, highlighting the woes of the industry it shaped. AFP PHOTO / Peter PARKS
بكين قد تعمد إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت الأقل كفاءة (الفرنسية)

وتشمل الاقتراحات تنظيم بناء مصانع جديدة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت الأقل كفاءة، وتحديد سقف لخفض الأسعار، وتعزيز عمليات الاندماج بين الشركات.

ومن المتوقع أن تستغرق السوق بين 6 إلى 12 شهرا، على ما قدرته بلومبيرغ، لاستعادة مستويات الأسعار التي تمكن الشركات من تحقيق التوازن المالي.

وحتى ذلك الحين، ترى بلومبيرغ أنه قطاع الطاقة الشمسية في الصين سيواصل المرور بفترة من التعديلات الكبيرة التي قد تسهم في إعادة هيكلته بطريقة تضمن استدامته على المدى البعيد.

المصدر : بلومبيرغ

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