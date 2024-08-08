اقتصاد|أسواق|الولايات المتحدة الأميركية

تراجعات الأسواق تمحو مكاسب تجارة الفوائد في 9 أشهر

Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) at the start of the trading day in New York, New York, USA, 04 January 2016. Shares in New York followed earlier falls in Asia and Europe, with the Dow Jones Industrial Average index losing 2.2 per cent in early trading.
المؤشرات الأميركية قادت العالم إلى تراجعات كبيرة هذا الأسبوع (الأوروبية)
8/8/2024

قال بنك جيه بي مورغان الأميركي إن تراجعات الأسواق العالمية الأخيرة محت 3 أرباع تجارة الفوائد العالمية.

وتجارة الفوائد هي إستراتيجية تداول تتضمن الاقتراض بسعر فائدة منخفض والاستثمار في أصل يوفر معدل عائد أعلى، وتعتمد عادة على الاقتراض بعملة ذات سعر فائدة منخفض وتحويل المبلغ المقترض إلى عملة أخرى، ويتم إيداع العائدات بالعملة الثانية إذا كانت تقدم سعر فائدة أعلى.

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محو العائدات

كتب الإستراتيجيون في البنك أنطونين ديلاير وميرا تشاندان وكونغ باد في مذكرة للعملاء نقلت بلومبيرغ جانبا منها أن العائدات انخفضت في الأسواق الناشئة وسلال تجارة الفوائد العالمية التي يتتبعها البنك بنحو 10% منذ مايو/أيار الماضي، مما أدى إلى محو عائدات السنة الحالية وخفضت بشكل كبير الأرباح المتراكمة منذ نهاية عام 2022.

وضربت موجة من التراجعات الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الماضي وبداية تعاملات الأسبوع الجاري على بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

Pedestrians stand in front of a monitor displaying the Tokyo stock index in Tokyo, Japan, 24 June 2016. The benchmark Nikkei 225 Stock Average opened the day at 16,333.87, gaining 95.52 points, or 0.59 per cent, after Britain closed the polls to vote on whether to remain in or leave the European Union (EU), commonly referred to as 'Brexit' (British exit).
أداء الأسواق العالمية كان محبطا لكثير من المستثمرين (الأوروبية)

وذكرت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة الماضي أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3%، إذ أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز السابق، وهو أداء أضعف من المتوقع.

ومع وصول معدل البطالة حاليا إلى أعلى مستوياته منذ الخروج من الركود الناجم عن الوباء في عام 2021 حذر خبراء الاقتصاد ومحللو البنوك والمستثمرون من أن إشارات الركود تزداد وضوحا.

تجارة متذبذبة

كانت تجارة الفوائد متذبذبة منذ أشهر، وتعرضت لضربات شديدة خلال الأسبوع الماضي مع زيادة تقلبات السوق العالمية، وسط مخاوف من خفض الفائدة بسرعة من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وبعد رفع الفائدة من جانب بنك اليابان بشكل أكبر من المتوقع.

وقال الإستراتيجيون إن ثمة فرصة ضئيلة لتعافي تجارة الفوائد في أغسطس/آب الجاري، مشيرين إلى أنها "لا تقدم مكافأة جذابة للمخاطرة، انخفض العائد على السلة منذ أعلى مستوياته في عام 2023 ولا يشكل تعويضا كافيا للاحتفاظ بمستويات مخاطرة عالية في الأسواق الناشئة خلال الانتخابات الأميركية".

المصدر : الجزيرة + بلومبيرغ