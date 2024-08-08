أسهم أوزمبيك تهبط والأرباح دون المتوقع

تراجعت أسهم شركة الأدوية الدانماركية العملاقة نوفو نورديسك -مصنعة عقار "أوزمبك" إنقاص الوزن -أمس الأربعاء بعد أن أعلنت عن أرباح أقل من المتوقع للربع الثاني وتوقعات مخفضة للأرباح لبقية العام، حيث تواجه الشركة منافسة متزايدة في سوق أدوية تخفيف الوزن وتحت ضغط لتخفيف قيود الإمداد، حسب ما ذكره تقرير لفوربس.

أرقام رئيسية

وأعلنت نوفو نورديسك عن صافي ربح بلغ 20.05 مليار كرونة (1.86 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2024، أقل من توقعات المحللين ولكن بزيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بينما أبلغت الشركة عن مبيعات بقيمة 68.06 مليار كرونة (9.97 مليارات دولار) وأرباح لكل سهم بقيمة 4.5 كرونات (0.66 دولار) للفترة، وهو ما يخالف توقعات المحللين التي بلغت حوالي 10.1 مليارات دولار و0.71 دولار لكل سهم، وفقًا لـ "فاكت سيت".

وارتفعت المبيعات بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت مبيعات نوفو 7.9 مليارات دولار في ذلك الوقت.

طلب متزايد على الأدوية

وكان أداء "نوفو نورديسك" مدفوعا بالطلب المتزايد على أدوية السكري وفقدان الوزن مثل أوزمبيك وويغوفي، حيث حقق الأخير وحده حوالي 1.7 مليار دولار، بزيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبشكل عام، قالت نوفو إن فئة "جي إل بي1" الدوائية والتي تشمل "أوزمبيك وويغوفي" شكلت ما يقرب من نصف (45%) المبيعات بالربع الأول بنحو حوالي 5.4 مليارات دولار، بزيادة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ورفعت الشركة توقعات المبيعات للعام بأكمله من 19% إلى 27%.

خفض التوقعات

ومع ذلك، خفضت نوفو توقعات أرباحها التشغيلية للعام بأكمله حسب ما ذكرته فوربس، متوقعة نموًا بين 20% و28% مقارنة بالتوقعات السابقة التي انحصرت بين 22% و30%.

وانخفضت أسهم الشركة بنحو 7% خلال ساعات التداول الأولى في كوبنهاغن، لكنها استعادت بعض الأرضية فيما بعد.

خلفيات

ورفع الطلب المتزايد على الجيل الأخير من أدوية فقدان الوزن والسكري الهرمونية "نوفو نورديسك" ومنافستها الأميركية "إيلي ليلي" إلى صفوف أكثر الشركات قيمة في العالم حسب فوربس.

وإلى جانب "إيلي ليلي" التي تبيع عقار "تيرزاباتيد" كأدوية سكري وفقدان وزن بعلامات تجارية مونجارو وزيباوند، تتمتع "نوفو نورديسك" عمليا باحتكار مزدوج على فئة الأدوية المسماة "جي إل بي1 أغونسيتس" التي تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم والشهية.

ويمكن استخدام هذه الأدوية للمساعدة في إدارة السكري، وقد أظهرت أنها تحفز فقدان الوزن بدرجة غير مسبوقة بدون جراحة.

لكن النمو المتفجر لـ"نوفو" و"إيلي ليلي" تباطأ بشكل كبير الأسابيع الأخيرة وفق فوربس التي تقول إن نقص الأدوية في الولايات المتحدة والجهود المبذولة لدخول أسواق جديدة تؤثر على توقعات المبيعات.

وتواجه "نوفو" و"إيلي ليلي" أيضا منافسة حامية من المنافسين الذين يسعون لدخول سوق الأدوية التي يقدر المحللون أنها قد تصل قيمتها إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2030.

وفي محاولة للبقاء في الصدارة أمام "إيلي ليلي" والمنافسين الآخرين، ضخت "نوفو نورديسك" ميزانية أموال قياسية للبحث والتطوير لاستحداث نسخ فموية لأدوية فقدان الوزن.

وتعكس التقارير المالية الأخيرة لدى "نوفو نورديسك" التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركة بسوق الأدوية المنافسة. ورغم الأداء القوي لبعض منتجاتها، فإن المنافسة الشديدة ونقص الإمدادات يؤثران سلبًا على التوقعات المستقبلية.