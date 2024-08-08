أسعار الغاز ترتفع في أوروبا لأعلى مستوياتها خلال 2024

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي بعد إعلان القوات الأوكرانية الاستيلاء على نقطة سودجا الرئيسية لنقل الغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن العقود الآجلة ارتفع سعرها بنسبة 5.8% إلى 38.79 يورو (42.42 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة، وهي أعلى زيادة يومية منذ أوائل يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت مدونة ريبار العسكرية الروسية غير الرسمية أن القوات الأوكرانية استولت على نقطة لنقل الغاز بالقرب من مدينة سودجا الحدودية الروسية، ولم يتم تأكيد ذلك من مصادر مستقلة.

ورفضت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم التعليق على هذه الأنباء، كما رفضت وزارة الدفاع ورئاسة الأركان الأوكرانية التعليق.

ويشعر المتعاملون بالقلق من اضطراب الإمدادات عبر هذه النقطة التي تعدّ من النقاط الرئيسية المتبقية التي تعمل في نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، مع تزايد القتال بين الروس والأوكرانيين على الحدود الأوكرانية.

ارتفاع محتمل

ومن المحتمل أن يؤدي أي تعطيل لتدفق للغاز الروسي عبر هذه النقطة إلى ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر على المستهلكين والصناعات مع استمرار بحث أوروبا عن مخرج من أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة أنابيب الغاز في أوكرانيا، في بيان، إنه من المنتظر أن يكون تدفق الغاز اليوم الخميس في الحدود الطبيعية.

وبحلول الساعة 5:53 مساء بتوقيت أمستردام ارتفع سعر العقود الهولندية القياسية بنسبة 5.3% إلى 38.62 يورو (42.23 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة تسليم الشهر المقبل، قبل أن يتراجع إلى 38.46 يورو (42.06 دولارا) وقت إعداد هذا التقرير، وارتفعت أسعار هذه العقود منذ بدء موسم ملء المستودعات في أوروبا في أبريل/نيسان الماضي.