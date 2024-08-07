هل تساءلت يومًا عن سبب تفاوت أسعار تذاكر الطيران وكيفية تحديدها من قبل الشركات المشغلة للرحلات؟ في الحقيقة، الأمر ليس عشوائيًا، بل يخضع لخوارزميات معقدة تستخدمها الشركات لتعظيم أرباحها من خلال موازنة أسعار التذاكر وتكاليف الرحلة، الأمر الذي يجب معرفته خاصة موسم العطلات الصيفية.

أما عناصر هذه الخوارزميات فتشمل العديد من العوامل، وتعدل أسعار التذاكر بناءً على محددات مثل الطلب، وأنماط الحجز التاريخية، وحتى سجل تصفح المستخدم، وفق ما ذكر موقع مدرسة بريستول للطيران في إنجلترا.

وتتيح هذه الإستراتيجية لشركات الطيران تحسين الإيرادات بناءً على ظروف السوق المتغيرة باستمرار. وفي السطور القادمة سنتعرف على أبرز المحددات التي تعتمد عليها عملية التسعير:

كُلفة التشغيل

المحدد الأهم في تحديد أسعار تذاكر الطيران هو كُلفة تشغيل الطائرات بما يشمل الوقود والصيانة ورواتب الموظفين ورسوم المطارات، وكذلك شراء أو تأجير الطائرات.

ويعد الوقود الرقم الأكبر في معادلة هذه الكُلفة، لذا فهو حساس لأسعار النفط، وللاشتراطات البيئية. إذ إن شراء طائرات جديدة توفر الوقود، والتوجه نحو حلول صديقة للبيئة، يزيد من كلفة التشغيل مما قد يرفع أسعار التذاكر.

تأثير الطلب والمنافسة

يؤثر عدد الراغبين بالسفر، وعدد الرحلات المتاحة على سعر التذكرة. فعندما يزيد الطلب على رحلة معينة، يرتفع سعرها. كما أن وجود العديد من شركات الطيران على نفس الخط يقلل السعر عادة.

وتشهد الأوقات المزدحمة، مثل العطلات والمناسبات، ارتفاعًا في الأسعار بسبب زيادة الطلب، كما أن الأحداث العالمية مثل الألعاب الرياضية الكبرى والمؤتمرات تؤثر كذلك على الأسعار.

نوع الطائرة

يؤثر نوع الطائرة المستخدمة في الرحلة وعمرها على سعر التذكرة، فالطائرات الجديدة التي توفر الوقود قد تخفض تكاليف التشغيل، مما يخفض سعر التذكرة. كما أن طريقة ترتيب المقاعد داخل الطائرة، وعدد الدرجات المتاحة، تؤثر على السعر، فالطائرات ذات المساحة الواسعة والخدمات الإضافية قد تكون أغلى.

فئات الحجز

تقدم شركات الطيران عدة فئات من التذاكر، ولكل فئة سعرها، وترتفع أسعار التذاكر المميزة ذات الخدمات الإضافية، كما تفرض الشركات رسومًا إضافية على الأمتعة والطعام واختيار المقاعد.

وتختلف أسعار التذاكر بناءً على وقت الحجز، إذ تستخدم الشركات نظامًا متغيرًا للأسعار، يرتفع فيه السعر كلما اقترب موعد السفر.

كما تؤثر مرونة الحجوزات على الأسعار. فعلى سبيل المثال، التذاكر القابلة للاسترداد أو تلك التي تسمح بالتغييرات من دون رسوم غالبًا ما تأتي بأسعار أعلى، ويمكن للمسافرين الذين يبحثون عن خيارات أكثر بأسعار معقولة اختيار التذاكر غير القابلة للاسترداد أو الأقل مرونة.

الظروف الاقتصادية والبيئية

يؤثر الوضع الاقتصادي العام بما يشمل التضخم وسعر الصرف على أسعار التذاكر. ففي الأوقات الاقتصادية الصعبة، قد تنخفض أسعار التذاكر بسبب قلة الطلب، وأحيانًا تفرض الحكومات ضرائب ورسومًا على الطيران، مما يرفع سعر التذكرة، كما توجد رسوم على الهبوط والملاحة الجوية للرحلات الدولية.

وعلاوة على ذلك، تؤثر الأحداث غير المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية والأزمات، على الطلب على السفر وبالتالي على أسعار التذاكر.

العروض والتخفيضات

لتشجيع الركاب، تقدم شركات الطيران عروضًا وتخفيضات مؤقتة على التذاكر، ويمكن الاستفادة من هذه العروض بالحجز المسبق واختيار مواعيد مرنة.

كما تستخدم الشركات برامج الولاء لتشجيع العملاء على تكرار تجربة السفر على خطوطها، ومشتركو هذه البرامج يحصلون على تخفيضات، كما تقدم الشركات تخفيضات للطلاب وكبار السن والعسكريين.

كيف تحصل على تذكرة طيران بسعر رخيص؟

وفيما يلي بعض النصائح والإستراتيجيات للعثور على تذاكر طيران بأسعار معقولة، حسبما أوصت الخطوط التركية:

1- اكتشف أنواع التذاكر

أحد العوامل الأكثر وضوحًا في تحديد السعر هو فئة التذكرة التي تختارها. فعلى سبيل المثال، تنقسم تذاكر الطيران على أغلب خطوط الطيران إلى فئتين: درجة رجال الأعمال، ودرجة الاقتصاد.

درجة رجال الأعمال: تكون أغلى ثمنًا ويحصل الركاب على وسائل راحة إضافية مثل الطعام الفاخر، زيادة في وزن الأمتعة، ميزات مقاعد متقدمة، كما توفر درجة رجال الأعمال تجربة سفر مختلفة تمامًا.

الاقتصادية: توفر خيارًا أقل كلفة للرحلات الداخلية والدولية، ويحصل الركاب على وسائل الراحة والخدمات الأساسية.

2- انتبه للتوقيت

من الأفضل عادةً شراء تذكرة الطيران في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعرف تاريخ سفرك. ومع ذلك، تؤثر مواسم المهرجانات وأوقات المغادرة /الوصول، مسافة وجهتك، عدد المقاعد الشاغرة، على أسعار التذاكر.

3- نقاط السفر

بعض بطاقات الائتمان أو الخصم تمنحك نقاطًا عند كل عملية شراء، ويمكنك جمع هذه النقاط واستخدامها لاحقًا للحصول على تخفيضات أو تذاكر طيران بأسعار أقل.

وإجمالًا، ثمة عوامل تؤثر على سعر تذكرة الطيران؛ فإن كنت تبحث عن تذكرة رخيصة، فيفضل اختيار أيام الأسبوع الأقل ازدحامًا مثل الثلاثاء والأربعاء، والبحث عن الرحلات خلال ساعات الصباح الباكر قد يقدم خيارات أفضل.

واستفد من أدوات مقارنة الأسعار لتحديد أفضل العروض، واحجز مسبقًا بين شهرين و3 أشهر قبل السفر مع تجنب فترات الذروة مثل العطلات والمناسبات. وأخيرًا، استفد من برامج الولاء التابعة لشركات الطيران للحصول على خصومات محتملة، وفق ما نصحت به جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية.

ما حالات استرداد قيمة تذكرة الطيران؟

تختلف شروط وأحكام استرداد قيمة التذكرة بين شركات الطيران، لذا من الأفضل مراجعة سياسة الشركة التي حجزت تذكرتك بها. وبشكل عام، يمكن استرداد قيمة التذكرة إذا تأخرت الرحلة لأكثر من 5 ساعات ولم تعد ترغب في ركوب الرحلة، أو إذا تم إلغاء الرحلة قبل أقل من 14 يومًا من موعد المغادرة وكانت الرحلة البديلة المعروضة لا تخدم خطط سفرك الأصلية، أو إذا تم منعك من الصعود إلى الطائرة وأنت لا ترغب في ركوب الرحلة البديلة المعروضة، وتفصيلًا:

السعودية

يترتّب على فسخ التعاقد عند إلغاء الرحلة استرداد كامل قيمة التذكرة متضمنًا أية رسوم إضافية قام المسافر بدفعها لإتمام الحجز كرسوم اختيار المقعد والأمتعة وغيرها، كما يستحق المسافر التعويض عند إلغاء الرحلة من شركة الطيران، وفق الأحكام الآتية حسب الهيئة العامة للطيران المدني السعودي:

استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل (50%) من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا أَبلغت شركة الطيران المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 60 يوماً إلى قبل 14 يومًا من وقت المغادرة. ويمكن استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل (75%) من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا أَبلغت شركة الطيران المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 14 يوماً إلى قبل 24 ساعة من وقت المغادرة. ويمكن استرداد قيمة التذكرة أو الجزء المتبقي من الرحلة وتعويض المسافر بما يُعادل (150%) من قيمة خط السير غير المستخدم، إذا أَبلغت شركة الطيران المسافر بإلغاء الرحلة خلال الفترة من 24 ساعة إلى حين وقت المغادرة.

عُمان

وفي سلطنة عُمان، إذا ألغت شركة الطيران رحلة، فعليها إما إعادة ثمن التذكرة للراكب أو إعادة الحجز له على رحلة أخرى مع توفير خدمات مثل الإقامة والطعام، كما يجب عليها دفع تعويض مالي للراكب إلا إذا تم إبلاغه بالإلغاء قبل أسبوعين.

وتقدر قيمة التعويض بـ108 ريالات (280.80 دولارا) لجميع الرحلات التي تبلغ مسافتها 1500 كيلومتر أو أقل، و173 رياا (449.80 دولارا) لجميع الرحلات التي تقع بين 1500 و3500 كيلومتر، و260 ريالا (676 دولارا) لجميع الرحلات التي لا تندرج تحت ما سبق، بحسب منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

مصر

وتنص اللوائح في مصر على أنه إذا ألغت الشركة الرحلة، فإنها تتيح للمسافر الاختيار بين استرداد التذكرة خلال 7 أيام أو إعادة الحجز على رحلة أخرى بديلة تصل إلى نفس الوجهة النهائية بظروف سفر مشابهة وتعويض مادي يصل إلى 1500 جنيه مصري (30.85 دولارا) يتحدد بناءً على المسافة (ولا يحصل المسافر على تعويضات إذا تم إبلاغه بالإلغاء قبل أسبوعين على الأقل وأعيد توجيهه للرحلة أخرى تمكنه من الوصول خلال 4 ساعات من وقت الوصول المقرر).

وفي حال رفض المسافر صعود الطائرة بسبب الحجز الزائد، تقدم الشركة تعويضًا ماديًا بنفس قيمة تعويض إلغاء الرحلة.

من جهة أخرى، لا تلتزم شركة الطيران بدفع تعويض في حالة إلغاء الرحلة أو تأخيرها بسبب ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها، مثل الكوارث الطبيعية أو مخاطر الأمن، بحسب (إيكاو).

الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، إذا ألغت شركة الطيران الرحلة أو أجرت تغييرات كبيرة عليها، فإن للمستهلك الحق في استعادة كامل المبلغ الذي دفعه مقابل التذكرة والرسوم الإضافية، كما يمنح القانون حرية الاختيار بين السفر أو عدم السفر في حالة حدوث تغييرات في الرحلة، مع ضمان الحق في استرداد الأموال إذا اختار عدم السفر، وفقًا لوزارة النقل الأميركية.

بريطانيا

وبالمثل، في اللوائح البريطانية، عندما يتم إلغاء الرحلات الجوية، يجب أن يُتاح للركاب خيار الاسترداد أو تغيير المسار (رحلات جوية بديلة) في أقرب فرصة أو إعادة التوجيه في وقت لاحق (حسب التوفر).

وينص قانون المملكة المتحدة (الاتحاد الأوروبي) رقم 261/2004 على تقديم تعويض بمبلغ ثابت في بعض الظروف، ولكن لا ينطبق هذا على الإلغاءات التي تتم قبل أكثر من 14 يومًا أو عندما يكون الإلغاء أو التأخير الطويل بسبب "ظروف استثنائية" وفق ما ذكر موقع سلطة الطيران المدني البريطاني.