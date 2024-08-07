زيمبابوي تستعد للتخلي عن الدولار الأميركي

أقرت حكومة زيمبابوي خارطة طريق للتخلي عن الدولار الأميركي لصالح عملتها المدعومة بالسبائك الذهبية في المعاملات، وهي إستراتيجية ربما يكشف عنها وزير المالية متولي نكوب الأسبوع المقبل.

وقال وزير الإعلام جينفان موسويري أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة في العاصمة هراري "فيما يتعلق بالطرق اللازمة لتشغيل عملة الزيغ كعملة قانونية للاستخدام في الاقتصاد تم وضع خارطة طريق لإلغاء الدولرة"، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في رسالة نصية إن نكوب ربما يقدم إعلانا الأسبوع المقبل، بدون الكشف عن موعد محدد.

وكانت زيمبابوي بدأت في 8 أبريل/نيسان الماضي تداول عملتها الجديدة (زيغ).

يشار إلى أن اسم "زيغ" مأخوذ من كلمتي ذهب زيمبابوي باللغة الإنجليزية.

وهذه الخطوة هي المحاولة السادسة من قبل زيمبابوي للحصول على عملة محلية فعالة منذ عام 2008 عندما تجاوز التضخم 500 مليار بالمئة طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مما جعلها عديمة القيمة.

وخسر الدولار الزيمبابوي القديم 4 أخماس قيمته في السوق الرسمية منذ بداية العام، مما جعله ثاني أسوأ العملات أداء في العالم.