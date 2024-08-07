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زيمبابوي تستعد للتخلي عن الدولار الأميركي

Zimbabwe Reserve Bank Governer John Mushayavanhu presents his monetary policy statement during which he announced the launch by the central bank of the ZiG (Zimbabwe Gold) a "structured currency" in Harare, April 5 2024 as the new money is an attempt to tackle a skyrocketing inflation in the southern African country. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
عملة الزيغ الزيمبابوي ستكون مدعومة بالذهب (الفرنسية)
7/8/2024

أقرت حكومة زيمبابوي خارطة طريق للتخلي عن الدولار الأميركي لصالح عملتها المدعومة بالسبائك الذهبية في المعاملات، وهي إستراتيجية ربما يكشف عنها وزير المالية متولي نكوب الأسبوع المقبل.

وقال وزير الإعلام جينفان موسويري أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة في العاصمة هراري "فيما يتعلق بالطرق اللازمة لتشغيل عملة الزيغ كعملة قانونية للاستخدام في الاقتصاد تم وضع خارطة طريق لإلغاء الدولرة"، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة في رسالة نصية إن نكوب ربما يقدم إعلانا الأسبوع المقبل، بدون الكشف عن موعد محدد.

وكانت زيمبابوي بدأت في 8 أبريل/نيسان الماضي تداول عملتها الجديدة (زيغ).

Zimbabwe Reserve Bank Governer John Mushayavanhu presents his monetary policy statement during which he announced the launch by the central bank of the ZiG (Zimbabwe Gold) a "structured currency" in Harare, April 5 2024 as the new money is an attempt to tackle a skyrocketing inflation in the southern African country. - Zimbabwe's central bank launched a new "structured currency" backed by gold on Friday, as it seeks to tackle sky-high inflation and stabilise the country's long-floundering economy. The ZiG -- short for Zimbabwe Gold -- will replace the Zimbabwean dollar which has tumbled in value over the past year, pushing inflation through the roof, Reserve Bank governor John Mushayavanhu said. (Photo by Jekesai NJIKIZANA / AFP)
زيمبابوي عانت كثيرا من قفزات التضخم (الفرنسية)

يشار إلى أن اسم "زيغ" مأخوذ من كلمتي ذهب زيمبابوي باللغة الإنجليزية.

وهذه الخطوة هي المحاولة السادسة من قبل زيمبابوي للحصول على عملة محلية فعالة منذ عام 2008 عندما تجاوز التضخم 500 مليار بالمئة طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مما جعلها عديمة القيمة.

وخسر الدولار الزيمبابوي القديم 4 أخماس قيمته في السوق الرسمية منذ بداية العام، مما جعله ثاني أسوأ العملات أداء في العالم.

المصدر : الألمانية