توترات الشرق الأوسط تواصل رفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، في ظل تزايد التوتر في الشرق الأوسط، وقد حد تراجع الطلب من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا أو 0.55% إلى 76.92 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.60% إلى 73.64 دولارا.

يحيى السنوار

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أمس اختيار يحيى السنوار رئيسًا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي، واتهمت حماس إسرائيل باغتياله لكن الأخيرة تلتزم الصمت حيال الأمر.

ودعمت بيانات التجارة الصينية وجهة النظر المتشائمة بشأن الطلب، إذ أظهرت أن الواردات اليومية من النفط الخام في يوليو/تموز هبطت إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2022.

وجاء التعافي الأوسع نطاقًا للأسعار بعد أن تراجعت في وقت سابق من جلسة التداول، في أعقاب بيانات أميركية أظهرت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام والبنزين.

وذكرت مصادر في السوق -نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس- أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.313 ملايين برميل مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.217 مليون برميل، وهي زيادة أكبر من المتوقع.

وتعهدت إيران بالانتقام من إسرائيل في أعقاب اغتيال كل من هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى "إيه إن زد" إن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط "قد يزيد خطر اضطراب الإمدادات من المنطقة".

كما أن انخفاض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، يفاقم المخاوف حيال نقص الإمدادات.

المخزونات العالمية

وحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية نشرت أمس، انخفضت مخزونات النفط العالمية بنحو 400 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام. وتتوقع الإدارة تراجع المخزونات بنحو 800 ألف برميل يوميا في النصف الثاني.

وأظهرت سجلات رويترز لبيانات جمركية أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو/تموز هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/ أيلول 2022، إذ أدت هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.

كما كشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم جلب 42.34 مليون طن في يوليو/تموز.