الذهب يستقر وسط تقييم احتمالات خفض الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب بشكل كبير اليوم الأربعاء بينما ينتظر المتعاملون مزيدا من المؤشرات على حجم خفض الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر/أيلول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.22% إلى 2394 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة التقرير، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.05% إلى 2432.70 دولارا.

الدولار

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.25%، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية أعلى كلفة للمشترين في الخارج، وارتفعت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أيضًا.

وقال محلل أسواق المال لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا، "إنها سوق صاخبة للغاية في الوقت الحالي، والذهب لا يتحرك كثيرا وفقا لأساسياته الخاصة بسبب التقلبات في الأسواق عموما وأسواق العملات على وجه الخصوص".

وعدل المتعاملون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية عقب تقرير ضعيف عن الوظائف الأسبوع الماضي، إذ يتوقعون خفض الفائدة بنحو 105 نقاط أساس بحلول نهاية العام.

لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أظهرت أن الأسواق تتوقع أيضا احتمالا بنسبة 65% لخفض المركزي الأميركي الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول، مقارنة مع 85% أمس.

تراجع محدود

وقال المحلل لدى آي جي، ييب رونغ، إن تراجع الذهب قد يكون محدودا بسبب التوتر المستمر في الشرق الأوسط ومخاوف الركود العالمي، إذ تنتظر الأسواق مزيدا من البيانات الاقتصادية لتوضيح الأوضاع في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -أمس الثلاثاء- إن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إيران وإسرائيل مفادها أنه يتعين عدم تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، لكن وزارة الدفاع (البنتاغون) حذرت من أنها لن تتهاون مع الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 26.97 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.85% إلى 919.9 دولارا، كما صعد البلاديوم 1.47% إلى 887.44 دولارا.