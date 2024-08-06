الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في 6 أشهر

سجل مؤشر الأسهم الأوروبية الرئيسي أدنى مستوى له في أكثر من 6 أشهر -اليوم الاثنين- إذ دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي الأسهم العالمية إلى التراجع، بينما تصدرت أسهم شركات الطاقة والمرافق الخسائر على نطاق واسع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 2.2%، لكنه ابتعد عن أدنى مستوى سجله خلال الجلسة. وسجل المؤشر القاري أكبر انخفاض له في 3 أيام منذ يونيو/حزيران 2022، وأغلق دون مستوى 500 نقطة الرئيسي لليوم الثاني.

وسادت حالة من العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف من احتمال انزلاق الولايات المتحدة إلى ركود، مما أثر بشكل حاد على تداولات وول ستريت وأسواق الأسهم الأخرى، وزاد من آمال خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

وقدمت أنباء انتعاش قطاع الخدمات الأميركي في يوليو/تموز بعض الارتياح للمتعاملين، مما ساعد الأسهم الأميركية والأوروبية على تعويض بعض خسائر اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات الأوروبية الأخرى، تراجع داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وفايننشال تايمز البريطاني وإيبكس 35 الإسباني بنسب تتراوح بين 1.4% و2.3%، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر خلال اليوم.

وفي جلسة عصيبة لجميع القطاعات الأوروبية، سجل قطاع الطاقة أدنى مستوى له في 6 أشهر، مقتفيا أثر انخفاض أسعار النفط، في حين لامست أسهم شركات المرافق أدنى مستوى لها في أكثر من شهر.

كما هبطت أسهم قطاع البنوك إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، وذلك بسبب مخاوف دخول اقتصاد الولايات المتحدة في ركود.

وفي الوقت نفسه، كانت قطاعات التكنولوجيا والمواد الكيميائية من بين القطاعات الأقل تضررا، على الرغم من انخفاض كل منهما بنحو 1%.

وعلى صعيد الشركات، هوى سهم أكبر شركة منتجة للنحاس في أوروبا أوروبس 12% بعد تسجيل أرباح قبل الضرائب دون التوقعات بالربع الثالث.