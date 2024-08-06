الدولار قرب قاع 7 أشهر والعملات المشفرة تتهاوى

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر تقريبا مقابل سلة من العملات اليوم الاثنين وسط عمليات بيع حادة مقابل اليورو والين الياباني.

جاء ذلك بعد أن أججت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مخاوف من حدوث ركود اقتصادي وزيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى- 0.7% إلى 102.39 بعد أن تراجع إلى 102.15 وهو أدنى مستوى له منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.0968 دولار بعد أن صعد إلى 1.1009 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير/كانون الثاني المنصرم.

وانخفض الدولار 2.3% مقابل الين إلى 143.13 قرب أدنى مستوى خلال العام.

وأدت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، إلى جانب تقارير الأرباح الضعيفة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الصيني، إلى موجة بيع عالمية في أسواق الأسهم والنفط والعملات ذات العائد المرتفع خلال الأسبوع الماضي مع بحث المستثمرين عن الأمان في النقد.

واستمرت عمليات البيع اليوم الاثنين مع استمرار انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع مؤشرات الأسهم وانخفاض بيتكوين والدولار.

وارتفع الفرنك السويسري بنحو 1% عند 0.8499 للدولار. وجاءت التداولات على الفرنك عند أعلى مستوى له منذ 7 أشهر.

العملات المشفرة

وفي مجال العملات الرقمية، انخفضت بيتكوين وإيثر اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر مع إحجام المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

وهوت بيتكوين 14% في أحدث تعاملات إلى 54 ألفا و78 دولارا وتتجه صوب أكبر انخفاض يومي لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

كما هوت إيثر بنحو 21% إلى أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني الماضي.