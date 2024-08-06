أسواق الخليج تنتعش والأسهم الأميركية ترتفع بعد رسائل طمأنة

انتعشت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) ساهمت في تهدئة الأسواق بعد خسائر في الجلسة السابقة جراء مخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أمس الاثنين، إنه من السابق لأوانه معرفة إذا ما كان تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز يشير إلى تباطؤ أو ضعف حقيقي، لكن من "المهم للغاية" بالنسبة إلى المركزي الأميركي أن يمنع سوق العمل من الانزلاق إلى الركود.

توقعات

وظلت توقعات المتعاملين بأن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه خلال سبتمبر/أيلول عند 71% كما هي.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات الاحتياطي الفدرالي، نظرا لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.

وتقدم المؤشر السعودي 1.5% مع ارتفاع سهم مجموعة التيسير لصناعة منتجات الألمنيوم 9.9%.

وارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.5% بعد إعلانها تحقيق صافي دخل بلغ 109.01 مليارات ريال (29.03 مليار دولار) في الربع الثاني متجاوزة متوسط ​​تقديرات 15 محللا عند 27.7 مليار دولار.

وقفز مؤشر دبي 2.3% بعد يوم من تراجعه أكثر من 4% مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 3.3%.

وصعد مؤشر أبو ظبي 1.2% مع ارتفاع سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 2.1%.

وتراجع المؤشر القطري 0.1% متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج 0.8%.

خارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 1.3%.

وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم إن دعم الوقود في بلاده ارتفع 31% على أساس سنوي في العام المالي 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليارات دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) بزيادة 10% على أساس سنوي.

المؤشرات الأميركية

وعلى صعيد وول ستريت، فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع اليوم، في ظل سعي المتعاملين لتعويض خسائرهم خلال الجلسة الماضية، في حين أدت تعليقات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع معنويات السوق.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.16 نقطة عند الفتح إلى 38 ألفا و704.43 نقاط.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 17.73 نقطة أو 0.34% عند 5204.06 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 63.7 نقطة أو 0.39% إلى 16 ألفا و263.7 نقطة عند الفتح.