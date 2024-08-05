هبوط حاد للأسهم الأميركية وسط مخاوف من الركود

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية، اليوم الاثنين، مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة في أعقاب بيانات ضعيفة عصفت بالأسواق المالية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1101 نقطة أو 2.77% إلى 38 ألفا و636 نقطة.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 190 نقطة أو 3.57% عند 5155 نقطة، في حين هوى مؤشر ناسداك المجمع 884.85 نقطة أو 5% إلى 15 ألفا و932 نقطة.

بيانات اقتصادية

وقالت وزارة العمل الأميركية -الخميس الماضي- إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة حسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.

كما أنه أقل بكثير عن رقم 200 ألف وظيفة يعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.

وقفز معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما يقرب من أعلى مستوى خلال 3 سنوات.

وفي جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي الأميركي 1.51% إلى 39 ألفا و737.26 نقطة، وخسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 1.84% إلى 5346.56 نقطة، ليبلغ أدنى مستوياته منذ الرابع من يونيو/حزيران. كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 2.43% إلى 16 ألفا و776.16 نقطة.

البورصات الآسيوية والأوروبية

أنهت مؤشرات آسيا تعاملات اليوم على تراجع جماعي إذ:

هبط مؤشر نيكي 12.4% إلى مستوى 31458 نقطة.

هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 12.2% إلى 2227 نقطة.

انخفض مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ بنسبة 1.465% إلى 16 ألفا و698 نقطة.

تراجع مؤشر شنغهاي 1.54% إلى 2860.70 نقطة.

هبط مؤشر سنسكس الهندي 2.79% إلى 78 ألفا و724 نقطة.

انخفض مؤشر سنغافورة 4.07% إلى 3243.67 نقطة.

ولم تختلف الحال لدى المؤشرات الأوروبية حيث: