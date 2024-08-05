حملة سعودية للترويج للسياحة الصيفية بـ7 وجهات رئيسية

"لا تروح بعيد.. روح السعودية" حملة سياحية أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة بهدف تقديم مجموعة واسعة من العروض والمنتجات السياحية المتميزة، وذلك لإبراز تنوع الوجهات الصيفية في المملكة، وما تتضمنه من فعاليات وأنشطة نوعية لجذب الزوار من الداخل والخارج.

وقد شهدت السياحة في السعودية نموا لافتا العام الماضي، وتصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في معدل النمو بهذا القطاع قدره 156% مقارنة بعام 2019، وذلك بفضل التسهيلات، والدعم الذي حظي به قطاع السياحة نتج عنه تحقيق هذا النمو اللافت.

ويشهد هذا الصيف أكبر مشاركة من القطاع الخاص السعودي بهدف توفير أكثر من 1.8 مليون مقعد إضافي للرحلات الجوية التي ستنطلق للوجهات الصيفية في المملكة، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية بأكثر من 15 ألف غرفة جديدة، إلى جانب تقديم أكثر من 100 عرض ومنتج تم تصميمها خصيصا لصيف هذا العام.

وتساعد المساحة الشاسعة للسعودية الممتدة من البحر الأحمر غربا إلى الخليج العربي شرقا، ومن الحدود الأردنية العراقية شمالا حتى الحدود من اليمن في الجنوب على تقديم وجهات سياحية متنوعة بين الشاطئية والجبلية، فضلا عن السياحة الثقافية في الرياض وجدة.

تسهيلات كبيرة

تزامنت الحملة مع تسهيلات كبيرة في تأشيرات الدخول إلى المملكة التي باتت تصدر بشكل فوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، فضلا عن تنوع فندقي كبير في الإقامة حيث تتميز السعودية بالسعة الفندقية الكبيرة والمتنوعة فيمكن للسائح الحصول على إقامة بما يقارب 50 دولارا في الليلة الواحدة بالإضافة لوجود الفنادق ذات العلامة الدولية التي تصل الإقامة فيها إلى أكثر من 800 دولار في الليلة الواحدة.

الحملة السياحية الصيفية في السعودية ركزت على 7 مناطق مختلفة ومتنوعة وهي: البحر الأحمر حيث الشواطئ واستكشاف الشعب المرجانية، إلى جانب عسير بطبيعتها الخلابة، والباحة التي تتمتع بجو صيفي رائع، فضلا عن الطائف، وجدة والعاصمة الرياض، ومدينة العلا الأشهر سياحيا في البلاد.

البحر الأحمر

تعد شواطئ البحر الأحمر إحدى الوجهات الجديدة في السعودية في ظل الاهتمام بالسياحة الشاطئية في البلاد، خاصة مع تميز تلك الشواطئ بالشعب المرجانية التي تجذب السياح حول العالم، وقد عملت المملكة مؤخرا على إضافة العديد من الشواطئ مع تأسيس مدينة نيوم الساحلية التي تعد أحد أكبر الإنشاءات الجديدة في البلاد.

ولإيضاح مدى أهمية الاستثمار السياحي في تلك المنطقة في المملكة دشنت السعودية قبل 3 سنوات الهيئة السعودية للبحر الأحمر المعنية بوضع آلية لحماية البيئة البحرية، وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية، وتحديد المواقع والمسارات لمزاولة تلك الأنشطة، مع تشجيع وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية لجذب الممارسين لها.

وعلى شاطئ البحر الأحمر تجد مدينة جدة أحد أشهر المدن في المملكة وتوصف بعروس البحر الأحمر وتمتلك مقومات سياحية كبيرة وأهم معالمها البلدة التاريخية التي تعرض تراثها الثقافي، مع مجموعة من الأزقة والأسواق القديمة والمباني التقليدية، وعلى الجانب الآخر، يقدم كورنيش جدة تجربة حديثة على الواجهة البحرية، تكتمل بالمنحوتات والحدائق وإطلالة رائعة على نافورة الملك فهد الشهيرة.

وشكّلت الكثبان الرملية الصحراوية الشاسعة تاريخ وثقافة جدة، وتزخر هذه الكثبان بالفرص المفاجئة والممتعة، وتوفر للسائح الاستمتاع برحلة في أحضان الصحراء، كما تمتلك جدة العديد من المتاحف التاريخية كمتحف عبد الرؤوف خليل ومتحف قصر خزام.

طبيعة عسير

أما في منطقة عسير، فتلتقي قمم الجبال مع لؤلؤ الشطآن الصافية، وتصافح الرمال الذهبية الهضاب الخضراء، وهي طبيعة يتماهى فيها المطر مع دفء السهول، ويختال فيها الضباب مع شموخ المكان.

تقع عسير في الجنوب الغربي من المملكة، وتبلغ مساحتها 81 ألف كيلومتر وعاصمتها ومقر الإمارة فيها مدينة أبها، ومن أهم معالمها وادي الغيل الذي يقع في أعلى سهول تهامة بمحافظة المجاردة، وعلى بعد 170 كيلومترا من مدينة أبها، وقريبا من قمم النماص تقع قرية وادي الغيل بمبانيها القديمة، ومياها العذبة المنحدرة من قمم الجبال القديمة أو النابعة من عيون الأرض الخصبة، ويُمثل وادي الغيل قيمة معنوية واجتماعية أصيلة لدى سكان المنطقة.

أما في ممشى الضباب، فأنت على موعد برفقة خاصة مع السحر والجمال في ممشى الضباب الذي يسير برفقتك على إطلالة تحبس الأنفاس من أعلى قمم مدينة أبها على أغوار تهامة وعقبة ضلع، ويمتد ممشى الضباب في منطقة مركزية للوجهات السياحية وسط مدينة أبها، ويعد وجهة لا تُنسى لزائري منطقة عسير حيث يجد فيها فرصة لا تتكرر بأن يقف بين الغيوم، ويتلامس رذاذ المطر، ويستمتع بمشاهدة المنحدرات الخضراء.

ومن وجهات عسير أيضا منتزه السودة وهو أحد أبرز أماكن سياحية في المنطقة فهو من أكثر الأماكن المناسبة للتخييم، كما أنه مناسب لهواة المشي وتسلق الجبال، فضلا عن وجود شلال الدهناء وهو من أبرز المعالم الطبيعية وأفضل أماكن سياحية في عسير، فهو من الشلالات النادرة شبه الدائمة في المملكة.

مرتفعات الباحة

وعُرفت الباحة بطبيعتها الخلابة وتراثها العريق، كما تعد هذه المدينة المرتفعة مكانا للأبراج الشامخة، والغابات المورقة، والوديان المتعرجة، تقع المدينة على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتمتع بدرجات حرارة معتدلة، لذا تعتبر مكانا مثاليا للتنزه أو التخييم.

ومن أهم معالمها "جبال شدا" فضلا عن الكهوف المذهلة فيها، وزيارة غابة رغدان الجميلة، بالإضافة إلى الإطلالات البانورامية من فوق قمة التلال.

مدينة الورود

وتمنح الطائف "مدينة الورود، وعروس المصائف" السائح عطلة استثنائية، لما تمتاز به من مناخ معتدل وطبيعة خلابة، فضلا عن موقعها المتميز بالقرب من أهم مدن السعودية، حيث تبعد عن مدينة مكة المكرمة قرابة الساعة، وكذلك تمتاز بقربها من مدينة جدة وما بها من شواطئ خلابة.

وتعد الطائف من أجمل مدن السعودية السياحية، حيث تمتاز بأسواقها الشعبية، وبساتين الفاكهة، ومزارع الورود، والطبيعة الجبلية الساحرة، وفوق كل ذلك تراثها التاريخي ومن أهم معالمها منطقة الهدا ذات الطبيعة الساحرة ومنطقة الشفاء ذات الطبيعة المناخية المتميزة خاصة في فصل الصيف فضلا عن سوق عكاظ ذائع الصيت ومتحف الشريف الذي يضم أهم المقتنيات التاريخية في المملكة.

الواحة الكبرى

وتعد الرياض العاصمة الكبرى للجزيرة العربية وأكبر المدن العربية والخليجية، تتمتع بالتنوع الكبير وتنمو بشكل متسارع، فهي واحة كبرى وسط صحراء مزينة بالرمال الذهبية الساكنة.

وتضم الرياض أجمل الأماكن الغنية بالتراث والثقافة والسياحة والتسوق، حيث تجد مدينة الدرعية التاريخية إحدى مدن التراث العالمي التي تحوي كل ما يبحث عنه من تاريخ المملكة في أبنيتها وقصورها أو في إحدى القرى القابعة في ذاكرة الزمن كقرية الغاط القديمة أو التجول في أكبر المراكز التجارية، وفي حال الرغبة في التمتع بأروع المناظر الطبيعية يمكن التوجه لوادي حنيفة أكثر الجهات الطبيعية دلالة في الرياض.

كما يعد حصن المصمك من أهم المعالم التاريخية في المملكة، إذ يحتل مكانة بارزة في تاريخ مدينة الرياض خاصة، والمملكة بشكل عام، بالإضافة إلى منطقة منجم الذهب التي تقع في جبال الأمار الواقعة في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مسافة 195 كيلومترا غرب الرياض.

ويعد موسم الرياض أحد أهم عوامل الجذب السياحي حاليا لما يحتويه من عروض ومسرحيات وحفلات، يشارك فيها أشهر النجوم في العالم، ويمتد الموسم طيلة فترة الصيف، ويستهدف السياحة الداخلية والخارجية، ويحقق رواجا كبيرا خاصة في الشهرة التي اكتسبها بسبب مشاركة نجوم العالم في فعالياته.

المتحف الحي

تقع مدينة العُلا شمال غرب السعودية، وتتبع إداريا لإمارة منطقة المدينة المنورة، وتبعد عن مركز الإمارة تقريبا 300 كيلومتر شمالا، وعاصمة لمحافظة العُلا، وهي أحد أهم الوجهات السياحية في السعودية.

وتستهدف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا رفع عدد السياح إلى مليوني زائر حتى 2035، حيث تضم العُلا مجموعة من المواقع الأثرية البارزة والمعالم السياحية المميزة، وتعد أكبر متحف حي في العالم، لما تحويه من آثار ومدافن ومنحوتات وتشكيلات الصخرية.

وفيها كذلك منطقة "الحجر" النبطية القديمة، التي سجلت بوصفها أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة، ودادان التي أسهمت نصوصهما المكتشفة في تطوير اللغة العربية.