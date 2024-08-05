النفط والذهب يتراجعان تحت ضغط مخاوف ركود الاقتصاد الأميركي

تراجعت أسعار النفط والذهب والمعادن النفيسة الأخرى في انعكاس للتراجع الذي أصاب الأسواق العالمية جراء البيانات السلبية للاقتصاد الأميركي والتي أشارت إلى اقترابه من الركود.

النفط

واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها في جلسة متقلبة اليوم، إذ تغلبت المخاوف من ركود في الولايات المتحدة على القلق من أن يؤثر تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الإمدادات من أكبر منطقة لإنتاج النفط في العالم.

وتراجعت أسواق آسيا مع تخلي المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطر بسبب القلق من ركود في الولايات المتحدة واعتقادهم بأن خفض أسعار الفائدة سريعا سيكون ضروريا لإنقاذ النمو.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.5 دولار، بما يعادل 2%، إلى 75.27 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير، وهو غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.72 دولار أو 2.35% إلى 71.80 دولارا للبرميل.

ونقلت رويترز عن وارن باترسون المحلل لدى "آي إن جي" ما كتب في مذكرة من أن المخاوف من ركود في الولايات المتحدة والتي أثارها تقرير ضعيف عن الوظائف في يوليو/تموز صدر يوم الجمعة؛ تُفاقم القلق الذي يسيطر على سوق النفط منذ فترة بشأن الطلب الصيني.

ويؤثر انخفاض استهلاك الديزل في الصين، أكبر مساهم في نمو الطلب على النفط في العالم، على أسعار النفط.

وذكر محللون أن النفط تعرض لضغوط أيضا بعدما أبقت أوبك+ على خطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج طوعية اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، ما يعني زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام.

وأظهر مسح لرويترز يوم الجمعة أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع في يوليو/تموز رغم تخفيضات الإنتاج التي تنفذها المجموعة.

وتلقت الأسعار أمس الأحد دعما من المخاوف الجيوسياسية، وسط استمرار الحرب على غزة، بعد يوم من انتهاء مفاوضات في القاهرة بدون نتيجة.

وتترقب إسرائيل والولايات المتحدة تصعيدا خطيرا في المنطقة بعد أن توعدت إيران وحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس وفؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله الأسبوع الماضي.

الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم مع تصفية المستثمرين مراكزهم بالتزامن مع موجة بيع واسعة النطاق للأسهم، رغم أن المحللين قالوا إن جاذبية الذهب كملاذ آمن تظل قوية مع تصاعد المخاوف من الركود في الولايات المتحدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.7% إلى 2377 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت كتابة هذا التقرير، وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.665 إلى 2428.90 دولارا.

وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في بوليون فولت: "تقلب الذهب يشير إلى مستوى الذعر الذي يجتاح أسواق الأسهم".

وانخفضت أسواق الأسهم، وفي وقت ما من جلسة اليوم، وفاقت خسائر الأسهم اليابانية خسائرها في يوم الاثنين الأسود عام 1987، إذ دفعت المخاوف من الركود الأميركي المستثمرين إلى التخلص من الأصول التي تنطوي على مخاطرة.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو/تموز بأقل من التوقعات وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، ما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 7.06% إلى 26.54 دولارا للأوقية.