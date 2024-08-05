تراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم على وقع تراجعات الأسواق الأميركية إثر بيانات اقتصادية ضعيفة أظهرت الاقتراب من ركود اقتصادي.

الأحمر يكتسح

تراجعت عملة بيتكوين -أكبر وأشهر العملات المشفرة- بنسبة 12.73% إلى 52 ألفا و613 دولارا في آخر 24 ساعة، وهو المستوى المسجل أواخر شهر فبراير/شباط الماضي.

وخسرت عملة إيثيريوم 19.11% من قيمتها إلى 2330 دولارا في اليوم الأخير -وقت كتابة التقرير- لتبلغ خسارتها في 7 أيام 19.39%.

انخفضت عملة بي إن بي 16.31% إلى 437 دولارا.

تراجعت عملة سولانا 13.58% إلى 121.16 دولارا.

خسر الريبل 14.39% من قيمته إلى 0.4668 دولار.

هوت دوغيكوين 17.12% إلى 0.08778 دولار.

وفي المجمل هوت القيمة السوقية للعملات المشفرة 13.05% في اليوم الأخير -وقت كتابة التقرير- إلى 1.86 تريليون دولار.

الأسهم الأميركية

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية بصورة حادة الجمعة الماضية (آخر جلسات الأسبوع) وللجلسة الثانية على التوالي، وأكد مؤشر ناسداك المجمع أنه في منطقة التصحيح بعد أن أدت بيانات الوظائف الضعيفة إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وقالت وزارة العمل إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة، بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.

كما أنه أقل بكثير عن رقم 200 ألف وظيفة يعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.

وقفز معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما يقارب من أعلى مستوى في 3 سنوات.

وزادت البيانات المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع ومن أن يكون الاحتياطي الفدرالي ( المركزي الأميركي) أخطأ عندما ثبت الفائدة في اجتماعه الذي اختتم يوم الأربعاء.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 610.71 نقطة أو 1.51% إلى 39737.26 نقطة، وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 100.12 نقطة أو 1.84% إلى 5346.56 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 417.98 نقطة أو 2.43% إلى 16776.16 نقطة، في حين بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أدنى مستوياته منذ الرابع من يونيو/حزيران الماضي.