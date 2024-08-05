خطة لتحفيز الاستهلاك في الصين

نشرت الصين خطة لتحفيز استهلاك الأسر الضعيف، الذي يؤثر سلبا في نمو ثاني أكبر اقتصادات العالم، وتهدف خصوصا إلى رعاية الأطفال والمسنين وتقديم الطعام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتنص الخطة على 20 تدبيرًا عامًا، وتشكل خريطة طريق للوزارات والسلطات المحلية، ونشرتها الحكومة الصينية مساء السبت على موقعها الإلكتروني.

وبعد اجتماع قمة في يوليو/تموز الماضي، تعهد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بتحفيز الاستهلاك الذي يشهد فترة ركود منذ رفع تدابير مكافحة فيروس كورونا نهاية عام 2022 بعد فرض قيود شديدة على الأنشطة.

وحسب الخطة، تحض الحكومة على "زيادة توفير خدمات الرعاية لكبار السن" عبر تدابير مختلفة، مما يشكل خطوة تنموية للاقتصاد الصيني مع تسارع شيخوخة السكان.

رعاية الأطفال

ويدعو نص الخطة إلى:

تطوير توفير الرعاية للأطفال، على خلفية تراجع ملحوظ في رغبة الشباب الصيني في الإنجاب بسبب ارتفاع كلفة التعليم ونقص المساعدات الاجتماعية.

خفض ضريبة الدخل لتعويض كلفة رعاية الأطفال دون سن الثالثة وكبار السن.

وعدت الحكومة بضمان استفادة الشركات والأعمال الصغيرة المؤهلة في قطاع الخدمات من دعم مالي أكبر، وخصوصا من البنوك.

إجراءات أخرى

يدعو النص إلى إقامة مزيد من المهرجانات التي تتناول موضوع الطعام أو تعزيز الترويج "للوجبات الخفيفة" المفضلة لدى الصينيين.

تعهدت الخطة بتشجيع الشركات الأجنبية الكبرى في قطاع الطعام على فتح نقاط بيع لها في الصين.

بالنسبة إلى السكن، دعت الوثيقة إلى تحسين جودة المعروض أو حتى تجديد أماكن إقامة غير مستخدمة في مناطق ريفية بهدف فتح مزيد من الفنادق أو بيوت الضيافة هناك.

الدعوة لتقديم دعم مالي لأشكال من السياحة ما زالت غير متطورة في البلاد، بينها السياحة الرياضية، والرحلات البحرية، والتخييم.

وتهدف الصين إلى رفع ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 5% هذا العام، علما أنه ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.7% على أساس سنوي.