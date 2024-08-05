واصل الشيكل الإسرائيلي تراجعه مقابل العملات الرئيسة في مستهلّ تعاملات اليوم الاثنين، وسط ترقب لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية في لبنان.

وبلغ سعر الصرف 3.81 شياكل مقابل الدولار تراجعا من 3.79 في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن هبط بنحو 2% الأسبوع الماضي إلى 3.80 شياكل للدولار.

يأتي ذلك رغم تراجع الدولار 0.62% أمام سلة من العملات العالمية إلى مستوى 102.57 نقطة، وقت كتابة هذا التقرير.

ضعف غير مجد

ونقلت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية عن خبير إدارة المخاطر شموئيل بيرغر قوله إن ضعف الدولار لن يؤدي إلى ارتفاع الشيكل إذ إن التأثيرات الجيوسياسية أقوى من تقلبات الدولار.

وأضاف بيرغر أنه "إذا وقع هجوم من قبل إيران ووكلائها وتسبّب في أضرار جسيمة، فمن المرجح أن نشهد تصعيدًا إقليميا، وفي هذه الحالة قد يصل سعر الشيكل مقابل الدولار إلى 3.9 شياكل أو أعلى".

وفي سيناريو أكثر حدة، يتوقع بيرغر أن يصل سعر الدولار إلى 4 شياكل، لكن في سيناريو أكثر تفاؤلا -يكون فيه رد فعل إيران وحزب الله على عمليات الاغتيال الأخيرة لكبار الشخصيات في حماس وحزب الله هادئا ويهدّئ الوضع في المنطقة- يقدّر بيرغر أن الشيكل سيرتفع قليلًا وسيبلغ سعر صرف الدولار أقل من 3.8 شياكل.

البورصة

وعلى صعيد البورصة الإسرائيلية، تراجع مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسي 1.78% إلى 1899 نقطة، في حين هبط مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 1.76% إلى 1911.11 نقطة، وقت كتابة التقرير.

وانخفض مؤشر تل أبيب 35 أمس الأحد بنسبة 2.5% وهبط مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 1.8%، وهبطت مؤشرات أسهم التكنولوجيا بنحو 4%.