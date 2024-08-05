الاثنين الأسود.. تراجع حاد في البورصات الأوروبية والآسيوية

تراجعت بورصات آسيا وأوروبا في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، على وقع بيانات اقتصادية سلبية صدرت في الولايات المتحدة الخميس والجمعة الماضيين.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الوظائف غير الزراعية زادت 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهو رقم أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 175 ألف وظيفة بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد.

كما أنه أقل بكثير عن رقم 200 ألف وظيفة يعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لمواكبة النمو السكاني.

وقفز معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما يقرب من أعلى مستوى في 3 سنوات.

الأسهم الأوروبية تهوي

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر وسط عمليات بيع عالمية، مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.68% إلى 484.45 نقطة -وقت كتابة التقرير- وذلك بعد أن هبط إلى 482.42 نقطة وهو أدنى مستوياته منذ 13 فبراير/ شباط.

ومن المتوقع أن يسجل المؤشر أسوأ أداء يومي منذ عامين ونصف العام.

وشهد المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 10 أشهر يوم الجمعة وانخفض إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

وعزف المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة مدفوعين بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو ركود اقتصادي.

تفاصيل هبوط البورصات الأوروبية

هبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 2.32% إلى 7984 نقطة.

تراجع مؤشر داكس الألماني 2.75% إلى 17175 نقطة.

انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 2.41% إلى 7076 نقطة.

نزل مؤشر فوتسي ميب الإيطالي 3.07% إلى 31035 نقطة.

تراجع مؤشر إيبكس 35 الإسباني 2.82% إلى 10371 نقطة.

الأسهم اليابانية تنهار

أنهت مؤشرات بورصة طوكيو في اليابان جلسة الاثنين، على انهيارات حادة، إذ تراجع مؤشر نيكي 12.4% إلى مستوى 31458 نقطة، كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 12.2% إلى 2227 نقطة.

وبخصوص باقي الأسواق الآسيوية الأخرى:

انخفض مؤشر هانغ سينغ لهونغ كونغ بنسبة 1.465% إلى 16698 نقطة

تراجع مؤشر شنغهاي 1.54% إلى 2860.70 نقطة.

هبط مؤشر سنسكس الهندي 2.79% إلى 78724 نقطة.

هوى مؤشر سنغافورة 4.07% إلى 3243.67 نقطة.

تراجع أميركي

وفي جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع الماضي: